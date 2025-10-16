PSG - Estrasburgo: Horario y dónde ver el partido de la Ligue 1

PSG y Estrasburgo se enfrentan este viernes 17 de octubre en el Parque de los Príncipes en el partido de la Jornada 8 de la Ligue 1 2025-2026. Te contamos a qué hora es el PSG - Estrasburgo y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Luis Enrique llegará a la disputa luego de haber empatado con el Lille (1-1), derrotado al Auxerre (2-0), perdido ante el Marsella (1-0) y derrotado al Lens (2-0). De esta manera, se ubican en el primer lugar de la tabla con 16 puntos y +8 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Liam Rosenior registraron una victoria sobre el Angers (5-0), una derrota ante el Marsella (2-1), una victoria sobre el París FC (3-2) y una victoria sobre el Le Havre (1-0). Semejantemente, se posicionan en el tercer puesto de la clasificación con 15 puntos y +7 en la diferencia de anotaciones.

Asimismo, cabe destacar que PSG y Estrasburgo muestran un historial reciente disparejo, ya que los ahora visitantes solo han logrado vencer a los capitalinos una vez en los últimos ocho años. En cambio, el PSG ha logrado 11 victorias junto a cuatro empates, por lo que los registros están de su lado.

De igual forma, el PSG se prepara para enfrentarse al Stade Brestois, al Lorient, al Niza y al Lyon en las próximas fechas de la liga francesa, mientras que el Estrasburgo se topará con el Lyon, el Auxerre, el Rennes y el Lille.

HORARIO DEL PSG - ESTRASBURGO DE LA LIGUE 1

El partido entre PSG y Estrasburgo, correspondiente a la Jornada 8 de la Ligue 1, se disputa este viernes 17 de octubre a las 20:45 (CET) en España.

DÓNDE VER PSG - ESTRASBURGO DE LA LIGUE 1

En España, el partido de la Ligue 1 entre PSG y Estrasburgo se podrá ver en directo y online a través de TV5 Monde.

También puedes seguir toda la jornada de la Ligue 1 a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.