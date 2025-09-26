PSG - Auxerre: Horario y dónde ver el partido de la Ligue 1

PSG y Auxerre se enfrentan este sábado 27 de septiembre en el Parque de los Príncipes en el partido de la Jornada 6 de la Ligue 1 2025-2026. Te contamos a qué hora es el PSG - Auxerre y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Luis Enrique llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Marsella (1-0), derrotado al Lens (2-0), derrotado al Tolouse (6-3) y derrotado al Angers (1-0). De esta manera, se ubican en el segundo lugar de la tabla con 12 puntos y +6 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Christophe Pélissier registraron una victoria sobre el Tolouse (1-0), una derrota ante el Mónaco (2-1), una derrota ante el Nantes (1-0) y una derrota ante el Niza (3-1). Semejantemente, se posicionan en el décimo puesto de la clasificación con 6 puntos y -2 en la diferencia de anotaciones.

Asimismo, cabe destacar que PSG y Angers muestran un historial reciente disparejo, ya que los parisinos acumulan cinco victorias y dos empates de forma seguida. En cambio, el Angers no logra ganarle a los capitalinos desde 2011, por lo que su último precedente positivo es bastante lejano en el tiempo.

De igual forma, el PSG se prepara para enfrentarse al Lille, al Racing de Estrasburgo, al Stade Brestois y al Lorient en las próximas fechas de la liga francesa, mientras que el Auxerre se topará con el Lens, el Rennes, el Le Havre y el Racing de Estrasburgo.

HORARIO DEL PSG - AUXERRE DE LA LIGUE 1

El partido entre PSG y Auxerre, correspondiente a la Jornada 6 de la Ligue 1, se disputa este sábado 27 de septiembre a las 21:05 (CET) en España.

DÓNDE VER PSG - AUXERRE DE LA LIGUE 1

En España, el partido de la Ligue 1 entre PSG y Auxerre se podrá ver en directo y online a través de TV5 Monde.

También puedes seguir toda la jornada de la Ligue 1 a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.