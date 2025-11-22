El PSG aguanta el pulso de Marsella y Lens para seguir líder

En un modo irregular, sin exigirse demasiado, el París Saint Germain derrotó por 3-0 al Le Havre, cumplió al frente de la clasificación y respondió a las victorias desafiantes del Marsella y del Lens para retener su ventaja de dos puntos como líder y favorito, a la espera de recuperar futbolistas y reencontrar su mejor versión, con los goles de Kang-In Lee, en la primera parte, y Joao Neves y Barcola, en la segunda.

Pese a la goleada, la victoria fue más práctica que lúcida, mucho más cuantitativa que cualitativa, al borde del empate por momentos, sobre todo en el inicio del segundo tiempo, pero resuelta por la facilidad que tiene el conjunto parisino para marcar la diferencia en cualquier momento. Es cierto que su pegada no fue máxima, pero generó mucho volumen de ocasiones, incluso aún distante del nivel que impresionó a todos hace un año.

No se arrugó el Le Havre, el duodécimo de la clasificación antes de su visita al Parque de los Príncipes: aceptó el intercambio de golpes inicial, entendió que el PSG te puede crear ocasiones, pero que también ofrece espacios hacia atrás, en el recorrido hacia Chevalier, y lo asumió con la naturalidad, los riesgos y las expectativas que todo eso conlleva.

Kang-In Lee adelantó a los parisinos

Lo soportó casi media hora. En el minuto 29, Kang In Lee acertó para el 1-0 del París Saint Germain. El centro, desde la izquierda, lo puso Nuno Mendes, en la reaparición de su lesión. Nadie logró despejarlo hasta el remate en el segundo palo del futbolista surcoreano, que abrió la victoria del vigente campeón. Hubo suspense, entre la revisión del VAR, por la posición del lateral portugués. Por centímetros, estaba en buen lugar.

En ese filo se movió el encuentro después, entre la sentencia del PSG y el empate del Le Havre. Nada realmente bajo control para el líder, asustado en otra oportunidad del conjunto visitante, que incluso lo puso a prueba con una presión alta, en la búsqueda de un empate de prestigio, convencido de todos los problemas que podía generarlo.

Pisó el área muchas veces, pero le faltó pegada: o el pase final en los últimos metros o el remate certero, tan indispensables para ganar en cualquier escenario, más aún en el Parque de los Príncipes al París Saint Germain, al que sí planteó visibles sobresaltos, aún más al comienzo del segundo tiempo, cuando jugó todavía más en el campo contrario.

Joao Neves sentenció el encuentro

El gesto era serio de Luis Enrique Martínez, observador desde la banda de un tramo inquietante con una ventaja tan mínima en el marcador. Su reacción fue la entrada de Barcola por Kang-In. Una declaración de velocidad ofensiva e intenciones sin resultado inicial, aunque después sí generó el 2-0, culminado tras un rechace por Joao Neves, y logró el 3-0.

El 2-0 fue en el minuto 64. Un alivio para el técnico, porque antes Nuno Mendes cortó una ocasión de gol del Le Havre justo antes de irrumpir en el área, Chevalier se empleó a fondo para despejar el posterior lanzamiento de falta y el PSG sintió su triunfo y su liderato más que en duda, todavía con media hora por jugar, expuesto al alto ritmo que imponía su desafiante rival, hasta el 2-0. Aún lo retó el Le Havre, que estrelló un remate en el poste, por medio de Soumare, que hizo temblar la portería de Chevalier. El enésimo y último susto. Ya no permitió más el equipo parisino, que anotó el 3-0 en el tramo final, en un contragolpe resuelto por Barcola.