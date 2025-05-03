PSG-Paris FC: el derbi más pegado del mundo

La Ligue 1 vivirá una situación insólita este domingo (20:45 horas) en el Parque de los Príncipes. Esta temporada era especial en la liga francesa por tener a dos equipos de la capital en la máxima división del fútbol galo, pero ha llegado el momento de la verdad: París será testigo del derbi más cercano del mundo, por la proximidad física entre los estadios del Paris FC, recién ascendido a la Ligue 1, y el París Saint-Germain.

El proyecto del recién ascendido, que aspiraba a codearse entre los grandes de la mano de la multimillonaria familia Arnault, la más rica de Francia, disputaba sus partidos en el Stade Charléty, un estadio anticuado en el distrito 13 capitalino. Sin embargo, un acuerdo con el club de rugby Stade Français permitió que la 'casa' del club sea para esta temporada el Stade Jean-Bouin, justo al otro lado de la calle con el Parque de los Príncipes del PSG, a 40 metros de distancia, y donde el PSG tiene su tienda oficial (200 metros de separación entre el círculo central de los dos estadios).

El Paris FC hace 46 años que no estaba en la Ligue 1, y con el crecimiento del PSG en las últimas décadas, se presentaba a la Ligue 1 con el objetivo de ser un digno rival del gigante francés, con quien comparte liga, ciudad y barrio. No obstante, la realidad es que aún están a años luz del equipo que dirige Luis Enrique: ocupan la 14ª plaza con 16 puntos en 16 jornadas, luchando por la permanencia. El PSG, por su parte, con 36 puntos, quiere recuperar la primera plaza que defiende el Lens (40).

LOS DERBIS MÁS CERCANOS DEL MUNDO

Este domingo, París acogerá el derbi más cercano del mundo, pero no es el único derbi que se caracteriza por la corta distancia entre las 'casas' de los contendientes.

Derbi de Dundee

El más sonado históricamente en esta lista es el derbi de Dundee, en la primera división escocesa. El Dens Park y el Tannadice Park están separados por apenas 290 metros, con partidos del Dundee FC y el Dundee United.

El Dens Park y el Tannadice Park del Dundee y Dundee United / X

Independiente vs. Racing

En Argentina, una de las imágenes más icónicas es la distancia entre los estadios de CA Independiente y Racing Club, en Avellaneda. Las canchas de los 'Diablos Rojos' y 'La Academia' están separadas por apenas 300 metros, con otro campo de entrenamiento entre ellos.

El Estadio Presidente Perón, también conocido por 'El Cilindro de Avellaneda', inaugurado en 1950, tiene una capacidad de alrededor de 61.000 espectadores y recibe los partidos de Racing.

Por su parte, el Estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini es el hogar del Club Atlético Independient, el 'Rey de Copas'. Renovado e inaugurado en 2009, tiene capacidad para unas 52.000 personas.

Los estadios de Idependiente y Racing, en Argentina / X

El Everton se mudará la próxima temporada

En Liverpool, los estadios de los dos históricos equipos de la ciudad, el Everton y el Liverpool, estaban separados por tan solo 983 metros. El equipo 'blue' se mudó recientemente del Goodison Park a su nuevo estadio, el Everton Stadium, y evitó que los aficionados ingleses pudieran ver de nuevo una imagen que ya es histórica con Anfield de fondo.

Anfield and Goodison are just 983m apart 🏟️➡️🏟️



One of the final few photos we will see before Everton make their move 🥹 pic.twitter.com/26ffIJc2WA — ESPN UK (@ESPNUK) March 25, 2025

Separados por un río

En Nottinham, los estadios del Nottingham Forest (City Ground) y del Notts Country (Meadow Lane) están separados por apenas 400 metros, solamente separados por el río Trent.

City Ground y Meadow Lane / Football Ground Guide

Una de las rivalidades más conocidad de Europa en Serbia

El Derbi Eterno de Belgrado es el que disputan el Estrella Roja (Rajko Mitic Stadium) y el Partizan (Estadio Partizan), en Serbia. Los estadios, separados por apenas 500 metros, acogen uno de los derbis más 'calientes' de todo el continente.

Los estadios del Estrella Roja y el Partizan, en Serbia / X

Cornellà y Espanyol

En España existe una situación similar entre dos estadios que ven fútbol catalán. El RCD Espanyol, en el RCDE Stadium desde 2009, un estadio de primera categoría, comparte barriada con el Estadi Nou Municipal de Cornella, con capacidad para 1.500 personas, donde juega la UE Cornellà, actualmente en Segunda RFEF.

El equipo 'verde' llegó a jugar de local en el RCDE Stadum cuando la normativa de Primera RFEF obligaba al club a jugar en césped natural.

El estadio del Espanyol, con el campo del Cornellà al lado / LaLiga

Rivales que comparten estadio

Un apartado especial merecen los derbis que se disputan, ida y vuelta, en el mismo estadio. En el primer nivel se encuentan equipos como AC Milan e Inter de Milan (Giuseppe Meazza o San Siro), Lazio y Roma (Estadio Olímpico de Roma), Sampdoria y Génova (Estadio Luigi Ferraris) o Maccabi Haifa y Hapoel Haifa (Sammy Ofer Stadium).