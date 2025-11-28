PSG
Mónaco - PSG: Horario y dónde ver el partido de la Ligue 1
A qué hora y dónde ver el Mónaco - PSG de la Ligue 1
Mónaco y PSG se enfrentan este sábado 29 de noviembre en el Stade Louis II en el partido de la Jornada 14 de la Ligue 1 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Mónaco - PSG y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Luis Enrique llegará a la disputa luego de haber derrotado al Le Havre (3-0), derrotado al Lyon (3-2), derrotado al Niza (1-0) y empatado con el Lorient (1-1). De esta manera, se ubican en el primer lugar de la tabla con 30 puntos y +16 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Sébastien Pocognoli registraron una derrota ante el Rennes (4-1), una derrota ante el Lens (4-1), una derrota ante el París FC (1-0) y una victoria sobre el Nantes (5-3). Semejantemente, se posicionan en el octavo puesto de la clasificación con 20 puntos y +0 en la diferencia de anotaciones.
HORARIO DEL MÓNACO - PSG DE LA LIGUE 1
El partido entre Mónaco y PSG, correspondiente a la Jornada 14 de la Ligue 1, se disputa este sábado 29 de noviembre a las 18:00 (CET) en España.
DÓNDE VER MÓNACO - PSG DE LA LIGUE 1
En España, el partido de la Ligue 1 entre Mónaco y PSG se podrá ver en directo y online a través de TV5 Monde.
También puedes seguir toda la jornada de la Ligue 1 a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
