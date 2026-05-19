El milagro silencioso del Le Havre: tres permanencias en Ligue 1 gastando menos que nadie en Europa

En la costa de Normandía seguirá respirándose fútbol de élite. El Stade Océane volverá a recibir una temporada más a los 'gigantes' del fútbol francés, con el Le Havre resistiendo, contra todo pronóstico, en la Ligue 1. Mientras en Europa se vive en una espiral de gasto constante, cláusulas multimillonarias y mercados cada vez más inflados, el conjunto francés salta a la vista como la excepción, permaneciendo sin prácticamente invertir un euro en fichajes.

El Le Havre regresó a la Ligue 1 en la temporada 2022/23 después de proclamarse campeón de la Ligue 2. Desde entonces, el club normando ha conseguido mantenerse tres campañas consecutivas en primera división pese a competir en absoluta desventaja económica respecto a prácticamente todos sus rivales. De hecho, según los datos de Transfermarkt, es el club que menos dinero ha gastado en fichajes de las cinco grandes ligas europeas.

Zouaoui, de Le Havre, encara a Abner, del Olympique, en un lance del choque. | HAVRE AC / Agencias

Las cifras parecen irreales en el contexto actual del fútbol. En la temporada 2025/26 no realizó ningún gasto en traspasos. Tampoco en la 2024/25. El último verano en el que desembolsó dinero fue el de 2023, con apenas 2,9 millones invertidos en Rassoul Ndiaye, Emmanuel Sabbi e Issa Soumaré. En total, el Le Havre únicamente ha gastado 3,4 millones de euros en las últimas cuatro temporadas. A cambio, ha conseguido un ascenso y tres permanencias consecutivas en la Ligue 1.

El contraste resulta todavía más impactante observando el mercado francés. Según Transfermarkt, el conjunto 'cielo y mar' ocupa apenas la trigésimo primera posición entre los clubes que más han invertido en Francia, incluso por detrás de numerosos equipos de categorías inferiores. En las cinco grandes ligas -Premier League, LaLiga, Ligue 1, Serie A y Bundesliga- , solo el Angers iguala esta temporada su gasto cero. Por detrás aparecen clubes como Sevilla (250 mil), FC Heidenheim (1,5 M) y Lorient (2,2M).

La explicación está en su modelo. El Le Havre vive del mercado de oportunidades: futbolistas libres, cesiones y perfiles de bajo coste. Un sistema construido desde la necesidad, pero también desde la inteligencia deportiva. Y ahí nace la figura de Mathieu Bodmer, director deportivo de la entidad gala, quien ha sido, mediante un meticuloso trabajo de orfebrería, el encargado de mantener al equipo en lo más alto de la élite francesa.

Le Havre, conocido por fabricar talentos

Además, el 'club decano' -fundado en 1872 y considerado el más antiguo de Francia- lleva décadas fabricando futbolistas de élite. Su cantera es una de las más prestigiosas del país y ha dado al fútbol europeo nombres como Paul Pogba, Riyad Mahrez, Ferland Mendy, Dimitri Payet o Steve Mandanda. También crecieron allí futbolistas como Lassana Diarra, Edouard Mendy, Jean-Philippe Mateta o Mamadou Niang.

Ferland Mendy, en el Le Havre / @HAC_Foot

Esta temporada, el Le Havre selló una nueva permanencia tras vencer 0-2 al Lille en la última jornada y finalizar decimocuarto con 35 puntos. Otra salvación sufrida. Otra batalla ganada al límite. Porque el club normando lleva tres temporadas consecutivas sobreviviendo hasta las últimas fechas del campeonato.

Ahora, sin embargo, el proyecto afronta un momento delicado. Este domingo, Mathieu Bodmer anunció su salida al final del curso. También existen dudas alrededor del futuro de Didier Digard en el banquillo. El Le Havre sigue vivo en la Ligue 1, sí, pero continúa caminando sobre una línea finísima. Aunque quizá ahí resida precisamente su grandeza. En sobrevivir ante cualquier adversidad.