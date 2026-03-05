Luis Enrique recupera a Dembélé: "Estamos contentos de tenerlo de vuelta"

El Paris Saint-Germain afronta un tramo decisivo de la temporada y lo hace con una noticia que invita al optimismo. Luis Enrique confirmó en la rueda de prensa previa al duelo de este viernes ante el Mónaco (20:45 h) que Ousmane Dembélé está listo para regresar tras superar sus problemas en la pantorrilla. El actual Balón de Oro, pieza indispensable en el esquema de 'Lucho', vuelve a estar disponible justo cuando el calendario aprieta.

El 'mosquito' se perdió los últimos compromisos después de sufrir molestias musculares durante el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Champions League, precisamente frente al Mónaco el pasado 17 de febrero. Su regreso supone un refuerzo importante para un PSG que quiere mantener el liderato de la Ligue 1 y preparar de la mejor manera posible la eliminatoria de octavos contra el Chelsea, cuya ida se disputará el próximo miércoles.

Dembélé y Mayulu, de vuelta

Luis Enrique se mostró prudente, aunque satisfecho con la evolución del jugador. "Siempre es una buena noticia tener jugadores de vuelta, como Senny Mayulu y Ousmane Dembélé. Estamos contentos y esperamos contar con ellos para el próximo partido, como siempre. Pero siempre es una situación especial: hay que evaluar con precisión el estado físico de cada jugador", explicó el técnico asturiano. El joven mediocentro francés, Mayulu, también se ha recuperado y entrará en la convocatoria, aumentando el abánico de opciones para Luis Enrique.

El PSG llega al encuentro en una posición favorable en la liga francesa. Lidera la clasificación con cuatro puntos de ventaja sobre el Lens, aunque el técnico evitó lanzar mensajes triunfalistas. "Siempre intento centrarme en lo positivo, y ahora mismo nos hemos clasificado para la Champions League y lideramos la Ligue 1, a pesar de haber pasado por muchas dificultades. Sabemos lo importante que es el próximo mes, pero estamos en la posición que queremos", aseguró.

El Mónaco quiere revancha

El duelo ante el Mónaco tiene además un componente especial. Ambos equipos se vieron las caras hace apenas unos días en los dieciseisavos de la Champions, una eliminatoria, a priori, factible para un PSG que terminó sufriendo para avanzar de ronda (5-4 en el global). Ahora se reencontrarán en el Parque de los Príncipes, aunque en un contexto distinto. Luis Enrique advirtió del peligro del conjunto monegasco. "El Mónaco tiene muchos jugadores con cualidades individuales; sus atacantes son los que más se acercan a nuestro nivel y es un equipo difícil de defender cuando tiene el balón", explicó.

Con el choque europeo frente al Chelsea a la vuelta de la esquina, la gestión de minutos será clave. El técnico, sin embargo, no quiso desvelar sus planes: "Después del partido veréis qué creo que es mejor para el equipo". Mientras tanto, el PSG intenta mantener el equilibrio entre la competición doméstica y Europa. "Estamos en muy buena forma física. Hemos jugado partidos increíbles y nuestro nivel sin balón es de primer nivel", defendió Luis Enrique. El regreso de Dembélé llega, sin duda, en el momento perfecto para afrontar un calendario que marcará buena parte de la temporada parisina.