Luis Enrique no se moja con el incidente de Vinicius: "Lo que diga sobre ello no tiene importancia"

El tema de la semana sigue dando de que hablar en el mundo del fútbol. El presunto caso de racismo que sucedió el pasado martes en el estadio del Benfica entre Prestianni y Vinicius ha trascendido a todos los niveles. Este viernes, en la previa del próximo compromiso liguero del Paris Saint-Germain frente al Metz, el entrenador del conjunto parisino, Luis Enrique, compareció ante los medios de comunicación y fue preguntado sobre lo ocurrido. Sin embargo, el técnico asturiano no se quiso meter en problemas y afirmó que "lo que diga sobre ello no tiene importancia".

Luis Enrique optó por la prudencia y añadió sobre el caso que "son temas muy sensibles que deben tratar los organismos correspondientes". "Mi trabajo es centrarme en mi equipo y en preparar el partido", insistió, dejando claro que no quería alimentar la polémica desde la sala de prensa.

Lo de Dembélé se queda en un susto

El exseleccionador español confirmó una noticia muy positiva para los intereses del PSG. Ousmane Dembélé solo sufre "un golpe". El actual balón de oro tuvo que retirarse del terreno de juego por molestias en el partido de Champions frente al Mónaco, pero, por suerte, no es nada grave. 'Lucho' subrayó que no se asumirán riesgos: "Creo que conocemos perfectamente al jugador. Tenemos la mentalidad de no arriesgar a ningún jugador y a gestionar de la mejor manera a cada jugador. Pero las lesiones forman parte del fútbol de alto nivel y hay que saberlo".

Sobre el encuentro en el Parque de los Príncipes contra el Metz, colista en la Ligue 1, Luis Enrique fue tajante: "Lo más importante es ganar. No recuerdo ningún partido ante el último sin problemas". El técnico pidió máxima concentración para "sumar los tres puntos" y no confiarse.

También elogió al Lens, actual líder: "Es un equipazo, merecen estar arriba. Nos motiva". Admitió que "habrá que ganar muchos partidos" para ser campeones y descartó grandes rotaciones: "Con tantas lesiones no podemos cambiar mucho".