Le Havre - PSG: Horario y dónde ver hoy el partido de la Ligue 1

Le Havre y PSG se enfrentan este sábado 28 de febrero en el Stade Océane en el partido de la Jornada 24 de la Ligue 1 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Le Havre - PSG y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los locales recibirán a los parisinos en esta jornada con una sensible preocupación por los puestos bajos, de los cuales los separan 9 puntos que, si bien son suficientes nominalmente, suponen una presión añadida por la cercanía del descenso.

Viniendo de una derrota contra el Nantes, incluso aunque estuvo precedida por victorias frente al Toulouse y al Racing de Estrasburgo, añade una preocupación adicional al combinado de Didier Digard, a los que solo les impide caer un par de escaños más (en caso de perder ante el PSG) el hecho de que el París y el Nice, justamente los dos clubes detrás del Le Havre en la tabla, se enfrentan en esta fecha.

Por su parte, el combinado capitalino visitará Normandía después de recuperar el liderato de la Ligue 1 al vencer al Metz. Previo a ello, era el Lens el que ostentaba la cúspide de la competición francesa, pero su derrota ante el Mónaco coincidió con la suma de tres puntos por parte de los de Luis Enrique, concediéndoles la corona provisionaria en el proceso.

Además, el PSG no pierde contra el Le Havre desde 1999, sumando 11 victorias y un empate a lo largo de las últimas dos décadas y media para terminar de atornillarse como el favorito de la contienda, incluso a pesar de que sufren las bajas de importantes figuras como Ousmane Dembélé y Fabián Ruiz.

HORARIO DEL LE HAVRE - PSG DE LA LIGUE 1

El partido entre Le Havre y PSG, correspondiente a la Jornada 24 de la Ligue 1, se disputa este sábado 28 de febrero a las 21:05 (CET) en España.

DÓNDE VER LE HAVRE - PSG DE LA LIGUE 1

En España, el partido de la Ligue 1 entre Le Havre y PSG se podrá ver en directo y online a través de TV5 Monde.

También puedes seguir toda la jornada de la Ligue 1 a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.