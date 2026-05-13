LIGA FRANCIA
El hegemónico PSG se impone de nuevo en Francia
El club parisino está a un empate de proclamarse campeón de la Ligue 1 por decimocuarta vez en Francia. Durante los últimos 13 años, el PSG ha conquistado 11 ligas
La supremacía del París Saint-Germain perdura en Francia. El PSG está a un paso de ganar su decimocuarta Ligue 1 en el partido de este miércoles ante el RC Lens, lo que supondría la quinta liga consecutiva del equipo parisino.
Desde la temporada 2012/13, con el club en posesión del fondo de inversión catarí Qatar Sports Investments (QSI), 'les Parisiens' solamente han dejado escapar 2 ligas, la de 2016/17, en donde ganó el AS Monaco del joven Kylian Mbappé, y la 2020/21, que se quedó a un punto del LOSC Lille, el campeón de aquella campaña. Durante los últimos 13 años, el club francés se ha llevado 11 ligas, imponiéndose como referente en el fútbol francés.
Luis Enrique continúa haciendo historia...
Luis Enrique, actual entrenador del PSG, ha conseguido prolongar esta hazaña en lo que podría ser su tercera liga francesa consecutiva desde que aterrizó en el Parque de los Príncipes en 2023. En su etapa con el club parisino, 'Lucho' lleva 3 Supercopas de Francia, 2 Copas de Francia, 2 Ligue 1, 1 Copa Intercontinental, 1 Champions League y 1 Supercopa de Europa.
Un excelente historial que podría ampliarse con dos títulos más a final de temporada. Este miércoles 13 de mayo a las 21:00 h, el Lens, segundo en la clasificación, recibirá al PSG en el Stade Bollaert-Delelis en un encuentro reprogramado que supone la penúltima jornada de la Ligue 1.
Se vislumbra la 14.ª Ligue 1
El conjunto de Luis Enrique solo necesita un empate para llevarse el título de liga. El PSG (73 ptos.) mantiene seis puntos de ventaja sobre el Lens (67 ptos.) a falta de dos jornadas y cuenta con una diferencia de goles muy superior a 'les Sang et Or' (+44 frente a +29).
"La victoria del domingo (contra el Brest) nos vino bien. Mañana jugamos contra el Lens; somos los dos mejores equipos de la temporada. El Lens ha hecho un campeonato de muy alto nivel", comentó Luis Enrique en 'Veille Capitale'.
"Es la primera vez desde que estoy aquí que un equipo nos da tantos problemas. Nadie se lo imaginaba al inicio de la temporada. Enhorabuena al Lens y a Pierre Sage; se merece el trofeo al mejor entrenador de la Ligue 1. Lo que ha hecho es increíble", añadió el entrenador español.
El PSG es campeón de liga de manera oficiosa, ya que solo podría perder la competición liguera si cae en las dos últimas jornadas y el Lens gana sus dos partidos. Ni siquiera así 'les lensois' ganarían, ya que estarían en tablas y todo se decidiría en la diferencia de goles, en donde el PSG tiene +15 con solo dos encuentros más por disputar.
Jugaremos en uno de los mejores estadios de Francia, estamos motivados para este partido. Es la mejor preparación para la final de la Champions League
La 'Orejona' en el punto de mira
Acariciando la Ligue 1 con 'la yema de los dedos', el PSG tiene la mirada puesta en la final de la Champions League ante el Arsenal. La motivación de volver a ser campeón de Francia podría ser un 'plus' para enfrentar a los de Arteta. El próximo 30 de mayo a las 18:00 h, el Puskás Aréna de Budapest acogerá la final entre los dos mejores equipos de Europa.
Tras la final de la Liga de Campeones, puede que el club francés consiga ampliar su vitrina y conseguir su segunda Copa de Europa consecutiva. El campeonato de liga está prácticamente hecho para los de Luis Enrique, pero la Champions supondrá un gran reto para el PSG, que se bate ante un Arsenal que también opta al campeonato de la liga inglesa en un apretado pulso contra el Manchester City.
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