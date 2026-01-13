Escándalo en Francia: asesinan al expresidente del Ajaccio durante el funeral de su madre

Escándalo en Francia después de que Alain Orsoni, expresidente del AC Ajaccio y referente nacionalista corso que fue procesado por asesinato, haya sido asesinado por un francotirador durante el funeral de su madre en Vero, un pueblo de Alta Córcega.

Las autoridades francesas confirmaron que el francotirador logró darse a la fuga, por lo que el caso continúa bajo investigación, algo que está generando mucho ruido mediático, tanto en la localidad de Vero como en todo el territorio francés.

Se ha confirmado que el exdirigente político y futbolístico recibió tres impactos de bala, lo que le provocó la muerte de manera inmediata. El crimen ocurrió durante el funeral de su madre, al que asistían unas cincuenta personas, quienes presenciaron el asesinato.

El sacerdote Roger Polge, que oficiaba el funeral, declaró en la cadena de televisión 'France 3' cómo vivió el asesinato de Orsoni: "Fue un momento de dolor y dolor. De repente, oímos un disparo y Alain se desplomó, muerto".

El fiscal Nicolas Septe argumentó que el antiguo líder del frente de Liberación Nacional Corso (FLNC) "fue alcanzado por un disparo de larga distancia".

Alain Orsoni fue líder del frente de Liberación Nacional Corso (FLNC) / PASCAL POCHARD-CASABIANCA

Además, la Fiscalía está investigando el asesinato de Orsoni como una acción planificada por una banda organizada.

Quién era Alain Orsoni

Orsoni fue una figura destacada del nacionalismo corso durante las décadas de 1980 y 1990. Estuvo vinculado a los movimientos independentistas de Córcega que reclamaban mayor autonomía e incluso la independencia de Francia.

Además de su dimensión política, Orsoni fue una figura controvertida por las acusaciones de vínculos entre el independentismo armado y redes de criminalidad organizada en Córcega. Fue objeto de investigaciones judiciales y procesos penales