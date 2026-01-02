Endrick, fuera de la convocatoria del Lyon

El debut de Endrick con el Olympique de Lyon tendrá que esperar. El brasileño, invisible para Xabi Alonso en el Real Madrid, no tiene tiempo que perder y debe aprovechar todas las oportunidades perdidas en el Santiago Bernabéu.

Su objetivo no es otro que, primero, demostrar que tiene nivel para ser titular en los mejores proyectos del mundo y, segundo, ganarse un sitio para el Mundial, que se disputará este verano en Canadá, Estados Unidos y México.

Endrick, con la camiseta del Lyon / Lyon

Sin embargo, no podrá mostrar su olfato goleador este sábado 3 de enero ante el Mónaco (17:00 horas) porque su entrenador, Paulo Fonseca, ha considerado que aún es demasiado pronto para incluirlo en una convocatoria, según informó L’Équipe. El ariete brasileño, que empezó a ejercitarse con su nuevo equipo el 1 de enero, completó ayer su segunda sesión como jugador del Olympique.

Está en buena forma física, trabajó en Madrid pero no está preparado para jugar 90 minutos Paulo Fonseca — Entrenador del Olympique Lyon

Fonseca, quien confirmó que Endrick no estará en la lista para enfrentarse al Mónaco este sábado, quiso destacar la rápida adaptación que está mostrando el jugador cedido por el Real Madrid: "Creo que es muy bueno. Ha empezado a entrenar esta semana, la adaptación va muy bien. Es diferente, lo necesitamos. Todo el grupo le dio la bienvenida. Hablé con él, está muy satisfecho y nosotros también estamos satisfechos de tenerle con nosotros, con su calidad", apuntó.

De este modo, su debut será, salvo sorpresa, el próximo 11 de enero en Copa ante el Lille. "Está en buena forma física, trabajó en Madrid, pero no está preparado para jugar 90 minutos. Ha hecho un buen entrenamiento, está motivado», añadió Fonseca. El estadio Pierre-Mauroy marcará el inicio de un nuevo capítulo en su carrera.