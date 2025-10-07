La encrucijada del Mónaco que obliga a Ansu Fati a empezar de cero

El sueño de Ansu Fati en el Mónaco está a punto de vivir un giro de guión inesperado. La entidad del Principado ha sentenciado al entrenador Adi Hütter, que podría ser destituido en las próximas horas. Los malos resultados vuelven a primar, aunque desde 'L'Équipe' acusan al austríaco de una pobre gestión de la plantilla y de no exprimir el potencial de una nueva hornada de jóvenes valores.

El prestigioso rotativo francés habla de "desgaste" y "desconexión" entre Hütter y su vestuario tras una serie de reveses deportivos que han minado la confianza de los jugadores para con el técnico. La gota que colmó el vaso fue el empate frente al Niza y la falta de soluciones desde el banquillo. Hütter no encontró variaciones a su rígido 4-4-2 con el 0-2 desfavorable y sólo dos penaltis convertidos por Ansu permitieron puntuar en el gran derbi de la Costa Azul.

El propietario de la entidad, el magnate ruso Dimitri Rybolovlev, está dispuesto a actuar y prescindir de Hütter tras dos años exitosos en el Louis II monegasco, en los que consiguió clasificarse para la Champions League, y peina el mercado en busca de relevo. El preparador acudió el lunes a La Turbie -centro de entrenamiento- y dirigió una sesión con aroma a despedida.

Baile de nombres

Existieron contactos y negociación este mismo lunes con Edin Terzic, exextrenador del Borussia Dortmund y que logró meter a los alemanes en la final de la Champions de 2024, perdida frente al Real Madrid en Wembley. Terzic, sin equipo tras su aventura en el Ruhr, declinó la oferta al considerar que el proyecto deportivo no le seducía.

Doblete de penalti de Ansu Fati para salvar un empate ante el Niza / X

Los rumores se han disparado tras la negativa del germano y, como es habitual en estos casos, se filtran muchos nombres que, probablemente, no acaben siendo los elegidos. Marco Rose, Thiago Motta y Sérgio Conceiçao son algunos de los entrenadores que se han vinculado con el Mónaco. Incluso ha surgido la opción de Xavi Hernández, quien también busca un nuevo reto en su carrera tras su salida del Barça y estar dos años en barbecho. El posible reencuentro Xavi-Ansu en el Principado centraría las miradas de la afición culé.

Cautela con Ansu

La progresión del hispanoguineano en el Principado está siendo sorprendente. Después de una pretemporada exigente y muy física para ponerse a tono, el delantero ha ido entrando paulatinamente en el equipo hasta convertirse en la referencia goleadora del Mónaco, con cinco dianas en seis encuentros. Eso sí, tres de ellas desde el punto de penalti.

La conexión de Ansu con Hütter era fuerte. No en vano el entrenador austríaco fue el principal valedor de su incorporación y diseñó un plan específico junto a los servicios médicos para recuperar la mejor versión del canterano culé. Queda ahora por ver qué perfil de técnico ficha el Mónaco. Ansu deberá empezar de cero.