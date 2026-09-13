Brest - PSG: Horario y dónde ver hoy el partido de la Ligue 1

Brest y PSG se enfrentan hoy domingo 13 de septiembre en el Stade Francis-Le Blé en el partido de la Jornada 4 de la Ligue 1 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Brest - PSG y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el conjunto comandado por Julien Lachuer se mantiene invicto durante el inicio de campaña, sumando cinco puntos que le permiten situarse en las cercanías de los puestos europeos sobre todo después de capitalizar la temprana expulsión de Junior Mwanga contra el Le Havre, a quienes derrotaron por la mínima.

No obstante, ahora han de enfrentarse a un PSG que les lleva una racha 27 victorias y 8 empates, lo que se traduce en 41 años de no poder vencer a los parisinos, por lo que las premoniciones para el combinado local no son positivas ni a pesar del pobre rendimiento de los visitantes en Ligue 1.

Particularmente, el equipo de Luis Enrique lleva dos empates y una derrota esta temporada, sumando puntos ante el Rennes y el Lille pero siendo incapaces de tan siquiera quedar tablas con el Mónaco, el cual les venció en el Parque de los Príncipes para constituirse como el único club de la liga que ha ganado todos sus enfrentamientos.

Como resultado, el PSG está sorprendentemente cerca de la zona de descenso, aunque ello no perturba al seleccionador español. "Es el peor momento para los entrenadores, pero acepto mi responsabilidad como entrenador. Estoy contento con lo que vi. Está claro que es el inicio de la temporada y no estamos en nuestro mejor nivel. Vi muchas cosas positivas; para mí, hoy merecimos la victoria. Pero eso es el fútbol, es un deporte maravilloso", afirmó tras la última derrota.

HORARIO DEL BREST - PSG DE LA LIGUE 1

El partido entre Brest y PSG, correspondiente a la Jornada 4 de la Ligue 1, se disputa hoy domingo 13 de septiembre a las 20:45 (CET) en España.

DÓNDE VER BREST - PSG DE LA LIGUE 1

En España, el partido de la Ligue 1 entre Brest y PSG se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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