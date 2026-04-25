Angers - PSG: Horario y dónde ver hoy el partido de la Ligue 1

Angers y PSG se enfrentan hoy sábado 25 de abril en el Stade Raymond-Kopa en el partido de la Jornada 31 de la Ligue 1 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Angers - PSG y dónde ver el partido en España.

Así, pues, el equipo de Alexandre Dujeux llega con una cómoda distancia de separación respecto a los puestos de descenso, pero su rendimiento reciente ha dejado bastante que desear al sumar solo una victoria en los últimos nueve partidos, junto a seis derrotas y un par de empates que han empujado al club hacia la parte baja de la clasificación.

No obstante, un dato desgarrador se cierne sobre Les Scoïstes, ya que el PSG les ha derrotado 19 veces de manera consecutiva, teniendo que remontarnos hasta 2015 para poder encontrar un resultado que no sea desfavorable para el club y hasta 1975 para encontrar la última vez que los parisinos perdieron ante los ahora locales.

Por su parte, los de Luis Enrique lograron reponerse tras perder contra el Olympique Lyon, venciendo al Nantes y manteniendo el liderato de la liga francesa por encima del Lens, respecto al que guardan cuatro puntos de distancia que, seguramente, permanecerán hasta que el curso de la temporada termine en la Jornada 34.

No obstante, una de las máximas dificultades que está afrontando la plantilla es el cierre de temporada, con mucho cansancio acumulado y numerosos torneos en disputa. "Hay que gestionar la pequeña lesión de Vitinha, hay una mejora en Nuno Mendes pero aún no está listo, algunos jugadores están un poco fatigados o tienen molestias...", reconoció el entrenador español durante la fecha pasada, pero las previsiones se mantienen para esta nueva contienda.

HORARIO DEL ANGERS - PSG DE LA LIGUE 1

El partido entre Angers y PSG, correspondiente a la Jornada 31 de la Ligue 1, se disputa hoy sábado 25 de abril a las 18:00 (CET) en España.

DÓNDE VER ANGERS - PSG DE LA LIGUE 1

En España, el partido de la Ligue 1 entre Angers y PSG se podrá ver en directo y online a través de TV5 Monde.

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