Otra liada de Neymar: ¡Se pelea y abofetea a Robinho Jr. por regatearle!

Neymar Jr. se encuentra en el centro de la polémica semana tras semana. En una temporada de Mundial en la que el exjugador del Barça sueño con disputar su último gran torneo con la selección de Brasil, su comportamiento tanto dentro como fuera del terreno de juego sigue dejando mucho que desear.

Se ha visto Neymar envuelto en líos de todo tipo desde que regresó al Santos, además de lesionarse en varias ocasiones dejando huérfano a su equipo en los momentos clave. Pero la última polémica llegó este fin de semana y podría traer consecuencias.

Según informa el medio brasileño 'Globoesporte', Neymar perdió por completo los papeles en un entrenamiento del Santos y terminó peleándose con Robinho Jr., hijo de Robinho, en una trifulca que acabó con empujones e incluso una bofetada del veterano a la joven perla del Santos.

Entradón y pelea

Dicha información asegura que el '10' calificó un regate como una falta de respeto por parte de un futbolista de tan solo 18 años con el que se le presuponía una buena relación hasta entonces, calificada incluso como de "padrino y ahijado". Fue tras la mencionada jugada cuando Neymar hizo 'volar' a Robson con una entrada que derivó en la pelea.

Neymar Jr., en el Santos-Deportivo Recoleta / EFE

Neymar "se irritó" y se sintió "irrespetado" para terminar reaccionando de malas maneras después de que su compañero le pidiese que se calmara. "Tras la reprimenda del veterano, ambos comenzaron a discutir, y hubo empujones y forcejeos. Al menos una persona contactada también afirma haber visto al número 10 (Neymar) abofetear al joven jugador", añaden en Brasil sobre el asunto.

Todo sucedió en la sesión de entrenamiento de los futbolistas que no participaron en el empate del Santos ante el Palmeiras, entre ellos Neymar y Robinho Jr. Y teniendo en cuenta la situación del 'Peixe', colista de su grupo en la Sudamericana y decimosexto en la Serie A Betano, el club decidió no hacer declaraciones al respecto, pese a que el agente del hijo de Robinho pidió explicaciones al presidente.

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Fue más tarde cuando Neymar decidió disculpase y, según 'Globoesporte', fuentes cercanas confirmaron que la situación que mantienen ambos se habría ya resuelto y ambos serán convocados para el próximo partido contra Recoleta en Paraguay, aunque el caso sigue trayendo cola en Brasil.