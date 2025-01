Una leyenda del Liverpool abandona Arabia Saudí

Steven Gerrard se marcha de Arabia Saudí. El técnico inglés, leyenda del Liverpool como jugador, ha llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato con el Al-Ettifaq, tras año y medio en el cargo. Una decisión que ha sido mutua y que le abre las puertas al entrenador a una posible vuelta a Europa.

El ex centrocampista había firmado en enero de 2024 una extensión de su contrato con el club saudí hasta junio de 2027. Sin embargo, la mala racha de resultados del Al-Ettifaq acabó sentenciando a Gerrard. El equipo, tras empatar este pasado sábado ante el Al Wehda (2-2) es duodécimo en liga y está a 18 puntos del tercer clasificado, el último que tiene acceso a la máxima competición de clubes de Asia, la Liga de Campeones de Élite de la AFC.

Gerrard, 19 victorias en 18 meses

De hecho, el conjunto hasta ahora entrenado por el técnico inglés había quedado eliminado de la King's Cup en octubre por el Al Jabalain, de segunda división y desde ese momento se empezó a especular sobre la marcha de Gerrard.

Gerrard será el nuevo entrenador del Ettifaq Club / @Ettifaq

El paso de la leyenda 'red' por Arabia ha sido irregular. Logró la sexta posición en la Saudi Pro League la pasada campaña, pero en sus 18 meses al mando del Al-Ettifaq solo ha cosechado 19 victorias en 55 partidos. El club, sin embargo, le agradeció su trabajo en un comunicado: "A veces las cosas no salen según lo planeado, pero los firmes cimientos que ayudó a construir garantizarán un futuro brillante a largo plazo. Cambió el club para mejor y eso nunca se olvidará".

Una trayectoria de más a menos

Gerrard empezó su carrera como entrenador en las categorías inferiores del Liverpool. Era uno de los técnicos jóvenes en los que había puestos más esperanzas, dado el perfil de jugador que era. Además, en su primera experiencia como profesional logró cumplir las expectativas. Fichó por el Rangers en julio de 2018 y, gracias a su desempeño al mando del equipo escocés, donde levantó una liga, se ganó un puesto en los banquillos de la Premier, en el Aston Villa.

Gerrard en el banquillo del Aston Villa / Lindsey Parnaby

Sin embargo, su trayectoria no siguió una línea ascendente desde aquel momento. Gerrard tan solo estuvo en el Villa desde noviembre de 2021 hasta octubre de 2022. No llegó a cumplir un año, ya que arrancó la campaña 22/23 con dos victorias en 12 partidos en liga inglesa. El ex centrocampista no le ha logrado dar la vuelta a su situación en Arabia y su futuro como entrenador no está nada claro.