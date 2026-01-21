La 'Ley Wenger', en peligro: se empiezan a desvelar las nuevas normas en el fútbol

El fútbol vive en constante cambio. El IFAB (International Football Association Board) tuvo este martes en Londres su reunión anual para discutir y acordar las nuevas normas que cambiarán las Reglas de Juego la próxima temporada, con la gran incógnita de la polémica 'Ley Wenger' que la FIFA lleva meses ensayando.

Según la propuesta, el fuera de juego solo se sancionaría en el caso de que el atacante tenga todo el cuerpo por delante del penúltimo defensor , y no solo una parte de éste como se hace ahora.

Como conclusión a esta importante reunión, parece que la nueva norma del fuera de juego no tirará, por ahora, adelante. Al menos, tal y como se planteó, algo que generó mucha controversia e incluso provocó que entidades importantes en el mundo del fútbol se mostraran en contra de la idea propuesta por el exentrenador del Arsenal, como la UEFA y la Federación Inglesa (FA).

Con la negativa, en el encuentro, la FIFA se ha emplazado a hacer nuevas pruebas para encontrar nuevas vías para sancionar el fuera de juego. Según la 'BBC', la Premier League de Canadá es una de las competiciones que se ha ofrecido a ser banco de pruebas para esta nueva regla.

Con la 'Ley Wenger', la FIFA planteaba un fútbol más ofensivo y con más goles, pero los detractores apuntaron a un cambio demasiado radical en el juego que provocaría que las defensas jugasen mucho más atrás.

Las nuevas normas del fútbol

Las normas que sí se han discutido en dicha reunión para que sean incluidas en las Reglas de Juego 2026/27 se basan en modificaciones en el protocolo del VAR.

Para la próxima temporada, la FIFA quiere que en la sala VOR se puedan revisar las tarjetas rojas por segunda amarilla y los saques de esquina que claramente se hayan concedido por error, además de permitir la revisión de las tarjetas rojas o amarillas cuando en una acción entre dos jugadores no es sancionado el infractor, sino su rival.

Entre otras propuestas, se plantea que se elimine la necesidad de una tarjeta amarilla si el árbitro da una ventaja en una ocasión manifiesta de gol (DOGSO) que termina en gol y que se permita el uso de accesorios como joyas o pulseras si están cubiertos de forma segura o las cámaras corporales para árbitros.

Finalmente, se trataron posibles propuestas para evitar, aún más, las pérdidas de tiempo, relacionado con la norma de los ocho segundos para el portero que se ha aplicado esta temporada, sancionado con un córner en contra. El IFAB quiere poner este límite de tiempo también en saques de banda y de meta, y quiere poner un límite de 10 segundos para que los jugadores se retiren del terreno de juego en el momento de un cambio. Además, los futbolistas que reciban atención médica estarán obligados a permanecer fuera del campo por un tiempo concreto, todavía por determinar, que podría ir de los 30 segundos a los 2 minutos.

En todo caso, la aprobación definitiva de todas estas medidas se estudiará en la junta general del 28 de febrero en Cardiff (Gales) para que entren en efecto a partir del 1 de julio de 2026, después del inicio del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

La norma del penalti de Julián Álvarez, ratificada

Confirmado también queda, tras esta reunión, el cambio introducido el pasado mes de junio de 2025 en la Regla 14, la que regula los lanzamientos de penalti, tras la controversia surgida por la invalidación del gol convertido por el argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Real Madrid, que provocó la eliminación rojiblanca.

El nuevo texto aclara que, cuando el lanzador golpee el balón de forma involuntaria con ambos pies al mismo tiempo o cuando el esférico contacte accidentalmente con el pie o la pierna de apoyo inmediatamente después del disparo, el penalti deberá repetirse si el balón termina en gol.

En caso de que el balón no acabe en la portería, el árbitro señalará un tiro libre indirecto, salvo que aplique la ley de la ventaja si la acción beneficia claramente al equipo defensor, o, si se trata de una tanda de penaltis, el lanzamiento se computará como fallado.

Noticias relacionadas

Por el contrario, si el ejecutor actúa de manera voluntaria y golpea el balón con los dos pies simultáneamente o lo juega por segunda vez antes de que intervenga otro futbolista, se sancionará igualmente con tiro libre indirecto, con la misma salvedad de la ventaja, o, en las tandas, el penalti se considerará errado.