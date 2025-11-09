¿Ley Wenger o Ley Pellegrini? La revolucionaria propuesta del técnico del Betis para mejorar el fútbol

El debate sobre las reglas del fútbol lleva servido desde hace meses. Incluso años. En un deporte en constante evolución son muchas las normas que se han ido modificando o añadiendo para mejorar el espectáculo. Sin ir más lejos, esta temporada ya se está aplicando la regla de los ocho segundos, que afecta a los guardametas. Sin embargo, se pretende ir más allá con una revolución máxima como la que propone la Ley Wenger.

Dicho nombre lo debe a su impulsor, Arsène Wenger, que insiste en un cambio radical en la normativa del fuera de juego. El exentrenador del Arsenal propone que la infracción tan solo se produjese cuando todo el cuerpo del atacante sobrepasase al penúltimo defensor, y no solo una mínima parte como sucede en el fútbol actual.

Todo apunta a que la FIFA aplicará la nueva norma próximamente en algunos torneos, tal y como se aseguró el pasado mes de marzo tras la reunión de la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de las reglas del fútbol.

Así sería la nueva 'Ley Wenger' para el fuera de juego / 443

Un fútbol más ¿ofensivo?

Según palabras del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la Ley Wenger "está en fase de estudio porque queremos que el fútbol cada día sea más ofensivo, en 135 años de historia tan solo se ha modificado en dos ocasiones".

Sin embargo, es una regla que ha generado controversia en el mundo del deporte rey. Hay quienes no auguran un fútbol más ofensivo, sino todo lo contrario. Si los delanteros pueden tener parte de su cuerpo por delante del penúltimo rival, los defensores cada vez se echarán más hacia atrás para contrarrestar la ventaja del atacante, lo que podría derivar en un fútbol todavía más defensivo por parte de los equipos con menos recursos, que se encerrarían en el área para evitar que les cogiesen la espalda.

Precisamente en esa línea se pronunció el jueves Manuel Pellegrini, que fue preguntado en rueda de prensa por la Ley Wenger. “Es algo difícil sobre lo que dar una opinión. La ley del fuera de juego, para mí, en este momento es correcta. Un poco más o un poco menos... Y con el VAR se tiene muchísima más facilidad para no equivocarse", comenzó diciendo.

¿Campo atrás?

Pero no se quedó ahí. "Ponerse a ver si es el cuerpo completo o no... Cambiarla yo creo que sería meterse en problemas. Creo que quizás hay otras reglas que se pueden modificar que mejorarían el fútbol”, aseguraba el chileno tras la victoria del Betis ante el Olympique Lyon en la Europa League.

Manuel Pellegrini durante el Real Betis Balompié - Olympique Lyonnais de Europa League en el estadio de La Cartuja / AGENCIAS

¿Y a qué otras reglas se refería Pellegrini? El entrenador verdiblanco fue claro: "Por ejemplo que cuando el balón pase a campo contrario, no pudiese volver a su propio campo". "Sería un fútbol más dinámico, se estaría siempre más cerca de la portería contraria", justificó sobre su particular revolución.

Y concluyó tajante: "Son ellos, los expertos, los que lo están mirando (la Ley Wenger), pero no me parece a mí que sea algo que vaya a variar mucho más el fútbol. Hay que hacerlo cada vez más entretenido, más dinámico, y para eso tenemos que estar más cerca de la portería contraria".

Sería algo parecido al 'campo atrás' del baloncesto, donde el equipo que ataca no puede regresar a su mitad trasera de la pista cuando ya ha superado el centro del campo. No se pronunció Manuel Pellegrini sobre de qué forma podría castigarse en el fútbol el campo atrás. Una muy radical sería mostrar cartulina amarilla al infractor, aunque lo más lógico podría ser una posesión para el rival como en el basket, quizás en forma de saque de banda a la altura de la línea divisoria del centro del campo.