La 'Ley Wenger' ya está en marcha en Canadá: las primeras conclusiones de la regla que puede cambiar el fútbol

La temporada 2026 de la Canadian Premier League (CPL) pasará a la historia como el primer campeonato profesional que pondrá a prueba la llamada 'Ley Wenger', la revolucionaria norma del fútbol que pretende cambiar la interpretación de la regla de juego.

Según la idea del exentrenador Arsène Wenger, actual responsable de Desarrollo Global del Fútbol en FIFA, un delantero solo será considerado en posición antirreglamentaria de fuera de juego si todo su cuerpo está por delante del penúltimo defensor.

En este sentido, el campeonato canadiense será el primer entorno competitivo de alto nivel donde se aplicará esta interpretación alternativa del fuera de juego durante toda una temporada. La liga, fundada en 2019, se ofreció voluntaria para que la International Football Association Board (IFAB), órgano regulador de las Reglas de Juego, probara esta propuesta en un entorno competitivo.

Wenger ha defendido el cambio como una evolución lógica del reglamento ya que el fuera de juego apenas ha sufrido modificaciones en más de un siglo, pese a la transformación táctica y tecnológica del fútbol moderno. Según los responsables del proyecto, el nuevo criterio podría facilitar desmarques más agresivos y generar más oportunidades de gol.

Así, la CPL estrenó este fin de semana por primera vez la 'Ley Wenger' en el fuera de juego, dejando las primeras conclusiones en el máximo estamento del fútbol mundial, y también en los aficionados.

Esta reinterpretación radical de la regla, que pretende hacer el juego más ofensivo y fluido, trata de eliminar las polémicas por fueras de juego milimétricos, además de, según la teoría, fomentar el ataque y aumentar la claridad en las decisiones arbitrales.

Así sería la nueva 'Ley Wenger' para el fuera de juego / 443

Debate abierto en el fútbol mundial

A pesar de todo, los primeros partidos en la CPL han provocado opiniones divididas en el mundo del fútbol. Por un lado, mientras la nueva norma facilita el juego ofensivo y la consecución de goles, sobre todo en acciones a balón parado, la tendencia en los últimos partidos de la jornada fue la de defensas con una línea más retrasada de lo habitual, y con jugadores estilo 'líberos' atentos a los desmarques en carrera, sin línea defensiva definida.

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Tras los primeros partidos, la FIFA continuará monitorizando la situación en el experimento canadiense. Al final de la temporada, las pruebas servirán para decidir y evaluar si esta nueva reglamentación es una simple idea o el inicio de una de las reformas más profundas en la historia del fútbol moderno.