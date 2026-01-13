La Ley Wenger empieza a tener detractores: la UEFA y la FA se oponen

La FIFA sigue tratando de hacer el fútbol mejor. El máximo organismo del fútbol internacional revisa cada temporada las Reglas de Juego que tienen que aplicar los árbitros para implementar nuevas normas y modificar algunas que generan cambios en la manera que vemos o entendemos el fútbol.

Para la próxima campaña, varias fuentes aseguraron que la FIFA ya tenía encima de la mesa estudiar la gran modificación propuesta por el exentrenador Arsène Wenger referente al fuera de juego. Acorde a la idea del ex del Arsenal, la infracción de fuera de juego solo sería sancionada en el caso de que el atacante tenga todo el cuerpo por delante del penúltimo defensor, y no solo una parte de éste como se hace ahora.

Tras las primeras reuniones entre los mayores entes del fútbol, 'The Times' informa que la UEFA y la Federación Inglesa (FA) se han posicionado en contra de la conocida como 'Ley Wenger', ya que lo consideran un cambio demasiado drástico, teniendo un impacto enorme sobre la forma en la que se entiende y se juega el deporte actualmente.

Arsène Wenger, miembro de la FIFA / Agencias

Acorde a la misma fuente, ambos organismos van a proponer en las próximas reuniones una solución de compromiso. La idea de la FA sería acordar que la nueva norma sancionase fuera de juego en el caso de que una parte de su torso sobrepasase al del defensa, excluyendo los pies, piernas y cabeza.

Los cambios, para después del Mundial

En todos casos, estos cambios no se aplicarían para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Sea cual sea la norma que se aprobase, entraría en vigor a partir del 1 de julio de 2026, cuando se publican las Reglas de Juego de la temporada 2026/27.