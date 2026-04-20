La 'Ley Wenger' se cobra su primera víctima en Canadá: validado el primer gol 'daylight offside' de la historia

Dos semanas después del inicio de la temporada de la Liga canadiense de fútbol (CPL), el mexicano Alejandro Díaz, delantero del Pacific FC, marcó el primer gol 'daylight offside' aceptado por la FIFA (la famosa 'Ley Wenger'), tras acordar que el torneo canadiense experimente esta temporada con este novedoso concepto del fuera de juego.

El gol subió al marcador aunque Díaz se encontraba en fuera de juego tal y como está determinado en la actualidad en el reglamento internacional, después de que la FIFA y la CPL acordasen experimentar con la idea de que, en aquellos casos en los que el fuera de juego es marginal, es decir, que no hay un 'espacio visible' entre atacante y defensor, el gol es legal.

La idea del 'daylight offside' ha sido propuesta por el técnico francés Arsène Wenger, director de Desarrollo Global de Fútbol de la FIFA, para favorecer el juego de ataque. En marzo, Wenger señaló en un comunicado que las pruebas de la idea en la CPL es un importante hito para el fútbol.

"Al probar esta nueva interpretación en una competición profesional, podemos entender mejor su impacto, incluido en términos de mejorar la claridad y el flujo del juego, además de promover el juego de ataque", explicó Wenger.

De momento, el gol conseguido por Díaz ante el Halifax Wanderers ha atraído la atención internacional a la modesta liga canadiense, como destacó este lunes CPL en sus redes sociales al afirmar que el gol del delantero del Pacific FC es la comidilla del mundo del fútbol.

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"El mundo está hablando de la prueba del 'daylight offside' en la CPL. El gol de Alejandro Díaz este sábado no habría sido aceptado en ninguna otra liga", dijo la organización. La CPL, que acaba de iniciar su octava temporada, está compuesta por solo ocho equipos. La pasada temporada, el campeonato se lo adjudicó el Atlético Ottawa, una filial del equipo español Atlético de Madrid.