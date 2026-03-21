La ley que favorece al PSG y adultera la Champions

El Paris Saint-Germain continúa acusando su falta de pretemporada. Son varios los futbolistas que han tenido que pasar por la enfermería, entre ellos Dembélé, Joao Neves, Vitinha o un Barcola que se unió a Fabián. En esta línea, el conjunto capitalino se vio obligado a reprogramar, con el visto bueno del Consejo de Administración de la LFP y previo acuerdo con su rival, el PSG-Nantes previsto para el pasado fin de semana del 14-15 de marzo debido a la disputa de la eliminatoria de octavos de final de la Champions League ante el Chelsea.

La ida se celebró en el Parque de los Príncipes el miércoles 11 de marzo y, la vuelta, una semana más tarde, el martes 17. Entre medias, presumiblemente el sábado 14, tocaba recibir al Nantes. Con este aplazamiento, el cuadro que dirige Luis Enrique gozaba de un par de días de descanso y preparación antes de viajar a Londres. Y el partido liguero se jugará el 22 de abril.

La decisión no pudo sentarle mejor a un vigente de campeón que arrolló con todas las letras al Chelsea: un 2-8 de global para enviar un mensaje al resto de Europa. El rival a batir en cuartos será el Liverpool de Arne Slot, renacido tras doblegar al Galatasaray con un 4-0 en Anfield. Antes, sin embargo, deberán enfrentar a Niza y Toulouse.

El problema viene después. El próximo sábado 11 de marzo, a las 17:00 horas, el PSG visita a un Lens que se ha propuesto acabar con su reinado en Francia y tiene una oportunidad única de dar la campanada. El encuentro, decisivo en la lucha por el título, tendrá lugar tres días después de la ida (8 de abril) y tres días antes de la vuelta que se jugará en Anfield.

"Tenemos que tener en cuenta los intereses de todos"

Hasta aquí, todo en orden. No obstante, Luis Enrique dejó caer en la víspera del duelo contra el Niza de esta noche que el club sopesa solicitar el aplazamiento del Lens-PSG: "Sigo esperando noticias. Todos los equipos quieren jugar en las mejores condiciones posibles. Tenemos que tener en cuenta los intereses de todos".

Si se pospusiese, al PSG no le quedaría ningún margen de maniobra para más adelante, en caso de disputar unas hipotéticas semifinales de Champions ante nada menos que Bayern o Real Madrid. Sólo queda un hueco disponible para reprogramar un partido de Ligue 1, entre las jornadas 33 y 34.

Luis Enrique, entrenador del PSG, da instrucciones desde el banquillo en el partido ante el Chelsea / EFE/EPA/ANDY RAIN

Si el PSG elimina al Liverpool, tendrá que enfrentarse al Bayern de Múnich o al Real Madrid (partido de ida el 28 o 29 de abril y partido de vuelta el 5 o 6 de mayo), con un partido de la Ligue 1 (contra el Lorient) entre medias.

Decisión unilateral

Ahora bien, si decidiese suspenderlo y agotar sus cartas, no necesitaría el 'ok' de su rival, en este caso el Lens. La junta directiva de la LFP tiene plena potestad para tomar esta decisión, tal como lo estipulan los estatutos y el reglamento de la Liga. El artículo 22, relativo a sus facultades, le otorga, en particular, la potestad de "establecer el calendario general de la competición y el calendario de partidos (...) y realizar cualquier modificación a los mismos durante la temporada".

El Lens celebra su victoria ante el Metz / @RCLens

El cuadro norteño, mediante su técnico, Pierre Sage, confimó su negativa de aplazar el partido. El pasado curso, de hecho, los parisinos declinaron la petición del Lille de suspender su partido antes de encarar ambos los octavos de final de la Champions. La LFP, sin embargo, no entró al trapo.

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La cuestión es que, habiendo un título de por medio, cualquier decisión unilateral crearía un peligroso precedente y pondría en entredicho la integridad de la competición.