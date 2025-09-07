Lewandowski vuelve a ser Lewandowski

Lewandowski vuelve a ser el de siempre. Tras ir cogiendo sensaciones progresivamente después de su lesión a principios de agosto, el delantero azulgrana se reencontró con el gol en la victoria de Polonia frente a Finlandia (3-1), en un partido correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Todos los focos recaían en él, sobre todo tras el decepcionante partido que completó el pasado jueves en el empate frente a Países Bajos. Lewandowski, en su primera titularidad de la temporada, pasó totalmente desapercibido en Róterdam y fue sustituido a la hora de partido con apenas un intento de remate entre sus registros.

Gol de 'killer'

Tres días más tarde, el '9' del Barça ha logrado darle la vuelta a la tortilla para terminar siendo decisivo frente a Finlandia. Si bien el nivel de los neerlandeses no se puede comparar al de los finlandeses, Lewy demostró que todavía le queda cuerda para rato y que puede ser el '9' titular del FC Barcelona, pese a la feroz competencia con Ferran Torres, que también mojó con España frente a Turquía.

Corría el minuto 45+2 de la primera mitad cuando Lewandowski recibió un balón a la espalda de la defensa. Pese a no ser su fuerte, el delantero polaco ganó en velocidad a los centrales finlandeses, controló el esférico con el pecho y definió con toda la calma del mundo para batir por bajo al guardameta Joronen.

Compromiso intacto

Lo celebró por todo lo alto Lewandowski, que primero le dedicó el gol a Zielinski tras su magnífica asistencia y posteriormente se besó el escudo como muestra de su fiel compromiso con la selección, tras todo el ruido que se generó con el anterior seleccionador, Michal Probierz, que le llegó a retirar el brazalete de capitán.

Antes del 2-0 de Lewy, el lateral diestro del Aston Villa Matty Cash -héroe polaco que rescató un punto frente a Países Bajos en el 80'- volvió a mojar para adelantar a Polonia en Chorzów, donde el combinado de Jan Urban terminó goleando a Finlandia.

El tercer gol fue obra de Kaminski en la segunda mitad, tras cazar el rechace de un remate del propio Lewandowski, que había liderado un contragolpe polaco y que fue sustituido pasada la hora de juego, en una clara gestión de minutos para un jugador que viene de una reciente lesión. Källman, en el 88', recortó distancias para Finlandia (3-1), pero ya era demasiado tarde.