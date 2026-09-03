Lewandowski se suma al universo 'Hot Wheels'

Robert Lewandowski ha entrado en el universo de Hot Wheels. El delantero polaco forma parte de la primera promoción ‘Class of Legends’ de la histórica marca de coches en miniatura, una iniciativa que reúne a figuras internacionales que han destacado por su ambición, perseverancia y capacidad para superar retos.

Junto a Lewandowski aparecen el cantante colombiano Maluma y la creadora de contenido automovilístico Supercar Blondie, tres perfiles muy distintos unidos bajo la nueva campaña global ‘Challenge Accepted’.

La iniciativa pretende poner en valor a aquellas personas que convierten los obstáculos en oportunidades y que han construido su trayectoria asumiendo riesgos y desafiando las expectativas.

Un Porsche para Lewandowski

Como parte de la campaña, Hot Wheels ha lanzado también su primera colección ‘Global Legends’, formada por tres coches a escala 1:64 diseñados conjuntamente con cada uno de sus protagonistas.

El modelo elegido para representar a Lewandowski es un Porsche 911 GT1 de 1997, un vehículo con el que la marca quiere reflejar algunas de las características que han marcado la carrera del delantero: precisión, rendimiento y búsqueda constante de la excelencia.

“Para mí, el mayor desafío siempre es el siguiente. Mi trayectoria me ha enseñado que el éxito proviene de la disciplina, el trabajo duro y la búsqueda constante de formas de mejorar. Esa es la mentalidad que tengo en todo lo que hago”, explicó Lewandowski.

El futbolista polaco ha trasladado así a esta colaboración algunos de los valores que han definido su larga trayectoria en la élite del fútbol.

Lewandowski, Maluma y Supercar Blondie

Cada uno de los tres integrantes de esta primera ‘Class of Legends’ ha participado en el diseño de su propio vehículo.

Maluma ha optado por un Toyota Land Cruiser FJ60, inspirado en sus raíces colombianas y en su pasión por la aventura, mientras que Supercar Blondie ha elegido un Lamborghini Huracán LP 610-4, conocido como ‘Lucy’, el primer superdeportivo que tuvo la creadora de contenido y empresaria.

“Hot Wheels siempre ha representado ese momento en el que decides arriesgarte, tomar una idea, un sueño o un reto y ver qué tan lejos puedes llevarlo”, explicó Alex Ries, vicepresidente y director global de Hot Wheels en Mattel.

La compañía considera que Lewandowski, Maluma y Supercar Blondie representan tres formas distintas de alcanzar el éxito a partir de esa mentalidad.

Una campaña mundial durante septiembre

Durante septiembre, Hot Wheels difundirá las historias de los tres protagonistas a través de la serie ‘Hot Wheels Challenge Accepted: Legends’, que incluirá diferentes contenidos centrados en sus trayectorias, su relación con el mundo del motor y los retos que han marcado sus carreras.

La colección Hot Wheels Global Legends 2026 ya puede reservarse a través de Mattel Creations, con un precio recomendado de 33 euros por vehículo.

La campaña incluye además una vertiente solidaria. Hot Wheels ha anunciado una donación de 100.000 dólares a El Arte de los Sueños, la fundación creada en Colombia por Maluma y su hermana para ayudar a jóvenes vulnerables a través de programas relacionados con la música, la danza y otras disciplinas artísticas.

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Lewandowski suma así una nueva colaboración fuera de los terrenos de juego y lo hace convertido, literalmente, en una de las nuevas ‘leyendas’ de Hot Wheels.