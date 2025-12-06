Lewandowski, Rüdiger y Alaba, en el punto de mira de Arabia Saudí: ya se conocen sus posible salarios

Arabia Saudí volverá a la carga en Europa. Según publica el medio 365Scores, el Fondo de Inversión Pública saudí (PIF) ha definido ya sus líneas maestras para el próximo mercado veraniego, e incluye a varios nombres conocidos de LaLiga española.

El medio, que cita a una "fuente de alto nivel dentro del propio organismo", asegura que el fondo trabaja en un plan orientado a reforzar la Saudi Pro League mediante la incorporación de figuras contrastadas "que puedan elevar de inmediato el nivel competitivo", aunque se quiere controlar un poco más el marco económico a diferencia de en temporadas anteriores, evitando también excesivos pagos de traspasos.

La estrategia, con una visión a 2030, pone el foco en futbolistas cuyo contrato expira en un periodo corto de tiempo, y ha puesto sobre la mesa tres nombres claros: Robert Lewandowski, Antonio Rüdiger y David Alaba.

La misma fuente subraya que la posibilidad de negociar por el delantero polaco del Barcelona, que tiene contrato hasta junio de 2026, no se contempla para el mercado invernal, pero sí como una opción abierta de cara al próximo verano. El interés, por tanto, se proyecta a medio plazo, condicionado a que las circunstancias contractuales y salariales resulten favorables, evitando al máximo posible el coste de traspaso.

En el caso de los dos jugadores del Real Madrid, la intención es más concreta. Tanto Rüdiger como Alaba figuran entre los perfiles que el PIF considera adecuados para ofrecer a los clubes saudíes como incorporaciones gratuitas al término de la temporada. Ambos tienen contrato hasta el próximo mes de junio y serían una “oportunidad ideal” para reforzar proyectos que busquen liderazgo, experiencia internacional y rendimiento inmediato.

En este sentido, la política económica parece que será uno de los pilares del plan y es que, según habría confirmado la fuente saudí, los salarios destinados a estos tres futbolistas se situarían en una horquilla que va de los 25 a los 35 millones de euros, muy por debajo de algunas operaciones de impacto que el fútbol saudí ha protagonizado en años anteriores.

Al ser el fondo nacional, las operaciones, una vez perfiladas, serán presentadas a los distintos clubes de la liga saudí, que elegirán los perfiles que mejor encajen en sus planificaciones deportivas. El ente aspira así a "optimizar recursos y reforzar la competitividad interna, con una estrategia más selectiva y sostenible".