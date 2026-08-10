Lewandowski se reivindica lejos del Barça

Robert Lewandowski volvió a ser importante en la victoria de Chicago Fire contra Santos. El conjunto norteamericano se impuso por 3-1 en el partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup. Antes de que el árbitro decretara el final del partido, el delantero polaco quiso poner su sello en el partido con el gol de la victoria.

Durante el partido, el ex del Barça lo intentó en múltiples ocasiones pero no consiguió acertar en ninguna. No fue hasta el descuento de la segunda parte cuando, tras un disparo rechazado por el portero, aparecería el polaco para empujarla a placer y dar por sentenciado el encuentro. Dentro del área y adelantándose al defensor, como a él siempre le ha gustado.

El equipo de Chicago encadena dos victorias en la Leagues Cup y sigue invicto en el grupo B de la competición. El Santos se adelantó en el partido con un gol de Ezequiel Bullado y mantuvieron la ventaja hasta prácticamente los últimos quince minutos del partido. Fue entonces cuando el conjunto estadounidense se puso las pilas y le dio la vuelta al marcador.

El tanto del empate lo anotó Zinckernagel, con un disparo cruzado al que no llegó el guardameta. Y la remontada se culminó con el tiempo reglamentario definido, en el descuento, tras una maravillosa volea de Anton Saletros. El último gol del encuentro de Robert Lewandowski ya desató del todo la locura. Un triunfo importante para Chicago Fire, que se medirá el próximo jueves a Cruz Azul.

Robert Lewandowski, agradeciendo el apoyo a la afición / Kamil Krzaczynski

El delantero polaco ya fue decisivo la semana pasada en la victoria de su equipo contra Charlotte FC, marcado un doblete y siendo el MVP del partido. Ha caído de pie en la MLS y ha vuelto a demostrar que su olfato goleador sigue intacto, en cualquier lugar del mundo. Sin duda, Robert es un delantero de garantías al que se le caen los goles.

"Para mí es algo nuevo la MLS, necesitaba algo de tiempo para adaptarme, pero creo que cada semana, que para mí es pretemporada, estaré cada vez mejor. Hoy en el partido me sentí muy bien físicamente, sabía que necesitaría un poco más de tiempo para prepararme físicamente y estoy muy contento", aseguró Lewandowski en la victoria de su equipo contra Charlotte.