Lewandowski tampoco echa de menos al Barça

Robert Lewandowski se despidió en junio del FC Barcelona tras cuatro temporadas en las que anotó 124 goles y repartió 24 asistencias en 193 partidos, además de lograr proclamarse campeón de tres Ligas, tres Supercopas de España y una Copa del Rey. Así, una vez su contrato como culer finalizó, el legendario delantero polaco se convirtió en el fichaje estrella del Chicago Fire de la MLS, con la intención de acabar su carrera en una liga con menos impacto mediático.

Sin embargo, si bien hasta el momento el Barça de Hansi Flick ha demostrado no echar de menos a quien hasta este verano fuera su gran goleador, pues en cinco juegos lleva cinco victorias con 22 goles a favor y solo tres en contra, lo cierto es que el 'killer' tampoco echa en falta Barcelona, o al menos es lo que demuestra su intacta capacidad de conversión.

Siete goles y dos asistencias con Chicago Fire

El internacional por Polonia debutó con su nuevo club ante el Inter Miami, arrancando con mal pie al no poder evitar la derrota por 3-2 y no lograr marcar ni asistir en los 62 minutos que estuvo sobre el terreno de juego. Tampoco su segunda participación fue muy positiva, pues volvió a caer derrotado frente a New York City por 3-1. No obstante, en su estreno como local la suerte cambió y pudo endosar un doblete decisivo a Charlotte, en un encuentro que concluyó con marcador de 2-1.

Tras destaparse, la racha de Chicago Fire pasó a ser positiva, logrando ganar los tres partidos de la fase de liga de la Leagues Cup ante Necaxa, Santos Laguna y Cruz Azul, con el ex del Bayern anotando uno de los tres tantos frente a Santos Laguna. En la vuelta a la MLS, marcó el gol de la victoria en el estadio de Orlando City, justo antes de llegar a la actual racha de cinco juegos consecutivos sin ganar, con cuatro empates y una derrota. Si bien los resultados vuelven a no acompañar al conjunto chicagüense, el campeón de Europa vive un momento dulce en lo personal, al haber marcado y asistido tanto ante Seattle Sounders como ante Toronto y al haber conseguido transformar un gran gol de volea al Inter Miami.

Lewandowski no falla: volea maravillosa y tercer partido seguido marcando en la MLS / Apple TV

"Encontronazo con De Paul: ¿Quién eres?"

Más allá del tanto ante Inter Miami, que finalizó con empate a uno, la imagen del partido fue el choque con el jugador argentino Rodrigo De Paul, puesto que el internacional por la albiceleste, tras encararse con él, le lanzó una pregunta para faltarle al respeto: "¿Quién eres tú, bobo? Yo gané dos Copas América y una Copa del Mundo. ¿Y tú?"

Eso sí, independientemente de los piques que puedan suceder entre los jugadores, el gran objetivo para Robert Lewandowski pasa por ayudar a su equipo a finalizar la temporada regular lo más arriba posible, de cara a poder mantener el factor campo a favor en las primeras rondas de los play-offs de la MLS Cup.