Lewandowski y Bardghji se juegan el Mundial: doble examen para el Barça

Quedan 78 días para que arranque el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un torneo que ya nace con vocación histórica: tres países como sede y una ampliación sin precedentes hasta las 48 selecciones. Pero antes de que ruede el balón, todavía quedan seis plazas por decidir. Y ahí, en ese contexto de máxima tensión, aparecen dos nombres propios en clave Barça: Robert Lewandowski y Roony Bardghji.

'Last dance' de Lewandowski

Para Lewandowski, esto va mucho más allá de una simple clasificación. Es, posiblemente, su última gran oportunidad de liderar a Polonia en un Mundial. El ariete del Barça, leyenda absoluta de su país con 88 goles en 163 partidos, afronta este repechaje sabiendo que es su 'último baile'.

Polonia recibirá a Albania en Varsovia tras una fase de clasificación sólida, en la que solo cedió ante Países Bajos. El guion parece claro: dominio polaco y con todo el peso ofensivo depositado en su capitán. Pero el fútbol rara vez sigue lo previsible. Albania, por su parte, demostró su competitividad dejando fuera a selecciones como Serbia y llega con un plan muy definido: orden defensivo, líneas juntas y castigar cualquier error.

Ahí entra en escena Lewandowski. En partidos así, donde todo se decide por detalles, su figura se agranda. Un remate, una falta, un instante. Polonia necesita de su mejor versión para evitar el batacazo. Y el Barça, aunque lo observe desde la distancia, también.

Robert Lewandowski, con Polonia. / Leszek Szymanski / EFE

Bardghji y el sueño inesperado

En el otro lado del cuadro, el caso de Bardghji es distinto, pero igual de simbólico. El joven talento azulgrana, opacado por Lamine Yamal en el extremo derecho, se encuentra ante la oportunidad de acelerar su crecimiento a lo grande. Suecia llega al repechaje tras una fase de grupos decepcionante, en la que apenas sumó dos puntos. Sin embargo, su posición en la Nations League le abrió una segunda puerta. Y ahora no hay margen de error.

Su primer obstáculo será Ucrania, en un duelo que se disputará en el Estadi Ciutat de València. Un escenario neutral para un partido cargado de emoción. Los ucranianos, que cuentan en la portería con el madridista Andriy Lunin, parten con cierta ventaja competitiva, mientras que Suecia llega condicionada por la baja de Alexander Isak.

Roony Bardghji con la selección de Suecia / @svenskfotboll Svensk Fotboll

Ahí, en ese vacío, Bardghji puede ganar protagonismo. Acompañado por Viktor Gyökeres, Roony tendrá la oportunidad de asumir galones en un contexto de máxima exigencia. Suecia no estuvo en Catar y podría quedarse fuera de cuatro de los últimos cinco Mundiales. El peso histórico es enorme. Sin embargo, si logra superar a Ucrania, el premio será mayúsculo: una final ante el ganador del Polonia-Albania por un billete al Mundial y un lugar en el Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

Otros frentes del repechaje europeo

Partidos Repechaje UEFA Todos los encuentros se disputarán este jueves a las 20:45 h: Repechaje A Italia vs. Irlanda del Norte Gales vs. Bosnia Herzegovina Repechaje B Ucrania vs. Suecia Polonia vs. Albania Repechaje C Turquia vs. Rumania Eslovaquia vs. Kosovo Repechaje D Dinamarca vs. Macedonia del Norte República Checa vs. Irlanda

La selección italiana enfrentará su mayor pesadilla de los últimos años: la repesca mundialista / FIGC

Mientras el Barça mira de reojo a Polonia y Suecia, el resto de Europa también entra en ebullición con tres rutas más hacia el Mundial.

En el Repechaje A, todas las miradas apuntan a Italia, que se juega evitar su tercera ausencia consecutiva en un Mundial. Se medirá a Irlanda del Norte en un duelo cargado de presión, mientras Gales y Bosnia y Herzegovina completan el cuadro.

El Repechaje C presenta un claro favorito: Turquía. La selección turca se enfrenta a Rumanía, dos selecciones con talento ofensivo, mientras Eslovaquia y Kosovo buscan sorprender y colarse en la final.

Por último, en el Repechaje D, el favoritismo recae sobre Dinamarca, que se mide a Macedonia del Norte. Los daneses, sin el azulgrana Andreas Christensen, se verían las caras en la final con el ganador del República Checa-Irlanda.