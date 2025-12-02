El Leverkusen se venga del Dortmund y le echa de la Pokal

Un gol del argelino Ibrahim Maza a pase del español Alejandro Grimaldo dio al Bayer Leverkusen el pase a los cuartos de final de la Copa de Alemania al vencer por 0-1 al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park.

El equipo que dirige el danés Kasper Hjulmand se 'vengó' del Dortmund, que se llevó el duelo liguero del pasado sábado (1-2), y se medirá en la próxima ronda al ganador del partido entre el Hamburgo y el Kiel.

En un primer tiempo muy disputado, con ocasiones para ambos equipos, el que dio el golpe fue el cuadro visitante. El 0-1 llegó tras una serie de rechaces en el área y con definición por una escuadra del argelino Ibrahim Maza (m.34).

Un resultado que consiguió defender el Leverkusen a base de sufrimiento y se llevó un partido en el que solamente hizo un tiro.

El Leipzig remonta y avanza a cuartos de final

Por su parte, el RB Leipzig tuvo que remontar este martes al Magdeburgo de segunda división para clasificarse a cuartos, donde se enfrentará al St. Pauli, tras vencer por 3-1 con un doblete del austriaco Christoph Baumgartner.

El cuadro que dirige Ole Werner metió una marcha más en cuanto se vio en apuros, y le bastó con una notable primera hora de partido para sentenciar a su rival. Su rival en cuartos será el verdugo del Borussia M'gladbach.

El Magdeburgo comenzó sorprendiendo al equipo local, con el 0-1 del costamarfileño Silas Gnaka desde los 11 metros. Un golpe del que se repuso casi de inmediato el Leipzig.

Primero fue gracias al noruego Antonio Musa (m.19) y después al austriaco Christoph Baumgartner (m.29), quien también anotó el de la sentencia a los 54 minutos de partido.