El Leverkusen también hiere a un Bayern con nueve

El Bayer Leverkusen volvió a sacar un valioso empate ante uno de los equipos más poderosos de Europa. Entre semana, fue el Arsenal de Mikel Arteta el que sufrió la táctica de Kasper Hjulmand en la Champions League, y este sábado, ha sido el Bayern de Múnich de Vincent Kompany el que tampoco pudo sacar más de un punto ante los aspirinas en el BayArena (1-1), tras quedarse con dos jugadores menos.

Este empate, en cambio, no duele demasiado al líder de la Bundesliga. El Bayern, con nueve puntos de ventaja respecto al Borussia Dortmund tras su victoria por 2 goles a 0 ante el Ausburgo, tiene aún un colchón cómodo de puntos a ocho jornadas para el final de la competición regular alemana.

El que sí sale reforzado es el Leverkusen. El conjunto de Hjulmand afronta este martes la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Emirates Stadium con la ilusión de haber podido herir a dos de los conjuntos más en forma de Europa.

El partido arrancó con un tempranero gol de Aleix García, que encontró la red con un derechazo que acabó rebotando en Tah. El equipo visitante también tuvo las suyas. De hecho, el VAR invalidó un tanto de, precisamente Tah, al considerar que el balón había tocado en su brazo antes de entrar en la portería.

Y una de las jugadas que marcó el encuentro llegó justo antes del descanso. Nicolas Jackson, titular en Leverkusen para darle descanso a Harry Kane, se fue antes al vestuario por una roja tras una dura entrada a Terrier en el centro del campo que también revisó el VAR.

La tarjeta roja a Nicolas Jackson por su entrada a Terrier / DAZN

Con diez, el Bayern sufrió y Kompany tuvo que dar entrada a Kane para buscar el empate, al que anularon también un gol, y también por tocar el balón con la mano. Finalmente, el autor del 1 a 1 fue el otro goleador del equipo, Luis Díaz, que también acabó viendo la roja en los minutos finales por una segunda amarilla tras simular haber sido objeto de penalti.

El Leverkusen, ante nueve jugadores, intentó apretar en los últimos minutos para sacar más que un punto ante el líder, pero los cambios defensivos de Kompany ayudaron a los bávaros a aguantar el resultado. Cerca estuvieron de hacerlo, sin embargo. Un gol en el añadido anulado por el VAR debido a una posición en centímetros por fuera de juego de Jonas Hofmann puso el éxtasis en Leverkusen durante unos segundos aunque, al final, el empate las asienta en la zona europea de la tabla.

El tridente más en forma de Europa

Este nuevo gol de Luis Díaz se suma a los números goleadores espectaculares que el equipo de Kompany posee esta temporada. Según un reciente estudio de 'WinSports Online', tres de los cinco jugadores de las grandes ligas que más goles producen son del Bayern: Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz.

Los jugadores con más participaciones por partido esta temporada / Winsportsonline

Aunque no pudo marcar en este partido, el inglés ya ha alcanzado las 50 participaciones en goles esta temporada, con 45 tantos y 5 asistencias. El que sí marco fue el colombiano, que suma otro en su casillero y se coloca con 21 goles y 17 asistencias. Por delante de él, el francés sigue siendo determinante, con 15 goles y 27 asistencias con la de este sábado a su compañero Díaz.

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Con estas cifras, los tres promedian más de una participación de gol por partido. Harry Kane lidera esta tabla con 1,35 participaciones en goles por partido, seguido de cerca por Kylian Mbappé, con 1,33 de media.