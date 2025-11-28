Las lesiones más surrealistas de la historia: de viciarse a la PlayStation a practicar demasiado sexo

El Betis-Utrecht de Europa League dejó una imagen tan insólita como desafortunada: a los dos minutos de empezar el encuentro, un fuerte choque entre Sofyan Amrabat e Isco Alarcón terminó con ambos lesionados. El malagueño recibió una patada de su propio compañero mientras disputaban un balón. Ninguno pudo continuar el encuentro. Dos curiosas lesiones que solo son la punta del iceberg. A continuación, repasamos algunas icónicas.

Douglas Pereira: una cabezadita traicionera

El lateral brasileño, cedido por el Barça al Sporting de Gijón, sufrió una lesión en el glúteo después de dormir en una mala posición en el autobús mientras el cuadro asturiano volvía de jugar ante el Celta en Vigo. Se perdió el siguiente duelo, precisamente contra el conjunto catalán en El Molinón.

Douglas Pereira con el Sporting de Gijón enfrentándose al Barça / EFE

Phillip Mexes: demasiados rayos UVA

Al reconocido central del AC Milan le jugó una mala pasada su intención de broncearse. En 2013 conoció lo que era una afección ocular llamada retinopatía serosa. ¿El motivo? Se pasó de la raya con los rayos UVA.

Marco Asensio: la depilación traicionera

El atacante balear, en la temporada 2017-18, se perdió el primer partido de Champions League con el Real Madrid por culpa de un grano infectado en la espinilla tras depilarse las piernas. Asensio causó baja al no poder colocarse la espinillera y notar muchas molestias los días previos.

Kevin-Prince Boateng: cariño excesivo

El internacional con Ghana, cuando era jugador del AC Milan, sufrió una rotura muscular en 2012 en un partido ante el eterno rival, el Inter. A priori, una lesión normal que no trascendió en exceso hasta que su mujer, Melissa Satta, explicó los motivos: "La razón por la que está lesionado es porque tenemos sexo entre siete y diez veces a la semana", reveló.

El centrocampista croata Ivan Rakitic (i), y el centrocampista alemán Kevin Prince Boateng (d), a su llegada al entrenamiento del F.C. Barcelona en la Ciudad Deportiva Joan Gamper previo al partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey que enfrenta al F.C. Barcelona y Sevilla C.F y que se disputa mañana miércoles a las 21:30 en el Sánchez Pizjuán / Enric Fontcuberta / EFE

Carlos Cudicini: un perro muy enérgico

El que fuera portero de la Lazio y el Chelsea tuvo que pasar por el quirófano por culpa de su perro. En una de las ocasiones que lo sacó a pasear, el animal tiró con tal fuerza de la correa que arrastró a su dueño por el suelo y le provocó una seria lesión en la rodilla.

Éver Banega: la importancia del freno de mano

En 2012, cuando era jugador del Valencia, el centrocampista argentino se pasó seis meses en el dique seco al ser atropellado por su propio coche mientras repostaba. Se le olvidó poner el freno de mano, el coche se fue hacia atrás y su pierna quedó atrapada, sufriendo fracturas en tibia y peroné.

El centrocampista argentino del Valencia CF Ever Banega (i), pelea un balón con el defensa de la Real Sociedad Carlos Martínez, en partido correspondiente a la decimocuarta jornada de Liga en Primera División disputado esta tarde en el estadio de Mestalla. / MANUEL BRUQUE / EFE

Nery Pumpido y Paulo Diogo: un anillo letal

El exportero internacional argentino y el futbolista portugués vivieron situaciones parecidas: ambos perdieron un dedo por culpa del anillo nupcial. Pumpido sufrió la amputación de un dedo de una mano mientras entrenaba; al saltar para tocar el larguero, su anillo se enganchó en uno de los ganchos que sujetan la red. Diogo, por su parte, subió a una valla para celebrar un gol con los fans, se le enganchó el anillo y sufrió la amputación de un dedo, acción que le costó además una tarjeta amarilla.

Santi Cañizares: el frasco maldito

Una historia muy conocida es la lesión del guardameta del Valencia, Santiago Cañizares, que le dejó sin el Mundial de 2002, justo cuando atravesaba un momento brillante en su carrera: un frasco de aftershave se le cayó en el pie mientras andaba descalzo por el baño y se rompió el tendón.

Alessandro Nesta: demasiada PlayStation

El mítico central italiano del AC Milan se lesionó un tendón de la muñeca tras pasar demasiado tiempo jugando a la PlayStation. Necesitó cirugía y estuvo un mes alejado de los terrenos de juego.

Alessandro Nesta en el AC Milan. / ·

David Batty: ¡alerta, triciclo!

El exjugador de Leeds, Blackburn o Newcastle se rompió el tendón de Aquiles cuando su hijo lo atropelló en casa con un triciclo. No es una lesión menor, ya que varios futbolistas tuvieron que colgar las botas tras sufrir algo similar.

Darius Vassell: un taladro no es un cortaúñas

El delantero del Aston Villa consideró que era buena idea curarse una infección en una uña del pie usando un taladro. Evidentemente, fue una muy mala idea, ya que acabó seccionando la uña entera, causando una infección que le tuvo varias semanas apartado del equipo.