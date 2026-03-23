FÚTBOL INTERNACIONAL
Lesionado y chateando en el banquillo: Memphis explica su polémica en Brasil
Los aficionados del Corinthians estallaron contra el neerlandés, que desconoce si jugará los próximos partidos
El empate con Flamengo fue lo que menos le importó a los aficionados de Corinthians, quienes descargaron su enfado con Memphis Depay, quien tuvo que salir del partido con una lesión muscular y momentos después fue visto utilizando el móvil en el banquillo, aún con el partido en curso.
La retransmisión televisiva del partido pudo captar el momento en el que Memphis se encontraba chatendo, justo antes de que un miembro del cuerpo técnico del equipo le pidiera que guardara el móvil. Las imágenes causaron asombro y molestia a la afición brasileña.
Ante las críticas recibidas en redes sociales, Memphis utilizó las mismas para aclarar el caso y explicar que "fue simplemente para comunicarse al momento con el equipo médico en Países Bajos".
"Salí (al banquillo) para mostrar mi apoyo al equipo mientras que pude haberme quedado dentro del vestidor con la lesión. También estoy molesto con el resultado del juego. Seguimos trabajando para (tener) días mejores", compartió Memphis a través de una publicación en X.
Creando diferencia
Tan solo 22 minutos pudo jugar el delantero, pero fue suficiente para que marcara diferencia. Tres minutos antes de salir del campo, Memphis dio un gran pase de tres dedos a Matheus Bidu, quien después colocó el centro que Yuri Alberto remató para anotar el gol del empate (1-1) definitivo en el partido.
La buena labor de Memphis en Brasil ha sido del agrado de Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, quien lo incluyó en la convocatoria de la última fecha FIFA previa al Mundial; en la que enfrentarán a Noruega el 27 de marzo y a Ecuador el 31 del mismo mes.
Corinthians no se pronunció respecto al incidente de Memphis en el banquillo ni ha ofrecido detalles respecto a una posible lesión .
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