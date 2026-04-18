FÚTBOL INTERNACIONAL
Lesión importante para el Bayern de cara a las semifinales de Champions
El Bayern de Múnich pierde a Serge Gnabry por una lesión muscular que lo apartará de las semifinales de la Champions League y pone en duda su participación en el Mundial de 2026
El Bayern de Múnich afronta el tramo decisivo de la UEFA Champions League con una baja de enorme impacto. Según comunicó el club bávaro este sábado tras las pruebas realizadas por sus servicios médicos, Serge Gnabry "sufrió un desgarro en los aductores del muslo derecho y estará apartado de los terrenos de juego durante un periodo prolongado".
La entidad alemana evitó concretar plazos, pero el diagnóstico dio a entender que el atacante se perderá las semifinales de la Liga de Campeones ante el PSG y, además, su presencia en el Mundial de este verano queda comprometida.
La ausencia de Gnabry supone un contratiempo relevante para Vincent Kompany ya que se trata de uno de sus futbolistas más desequilibrantes. Fue titular ante el Real Madrid y es una de las piezas más utilizadas por el técnico belga.
El Bayern puede cerrar su título de la Bundesliga este domingo tras la derrota del Borussia Dortmund (necesita al menos un punto ante el Stuttgart), pero tiene por delante una dura eliminatoria en Europa, además de una hipotética final.
Peligra el Mundial
Ese es, por lo tanto, ahora el gran interrogante en Alemania. Julian Nagelsmann cuenta con Gnabry como una pieza importante para la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá, prevista entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.
Si su lesión muscular es importante, la recuperación puede extenderse varias semanas y condicionar su puesta a punto para el gran torneo de selecciones de la temporada.
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