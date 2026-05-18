Lesión Dembélé: comunicado médico del PSG, qué tiene y cuántos partidos se perderá

El Paris FC es el verdugo del Paris Saint-Germain. Vecino suyo - sus estadios están, literalmente, a 40 metros de distancia -, fue el primer equipo que dejó a Luis Enrique sin un título doméstico tres años después al eliminar a los 'Rouge et bleu' de la Coupe de France en los octavos de final. Ayer, el Jean-Bouin festejó el triunfo de los suyos en el derbi parisino: Gory, con un doblete, remontó el tanto inicial de Barcola para aguar la fiesta a un PSG que recibió su decimocuarto trofeo liguero horas antes de despedir el curso con derrota.

La peor noticia, sin embargo, no fue la derrota. Ousmane Dembélé dio el susto al ser sustituido antes de la media hora de juego. Todo apuntó a ser más precaución que una lesión grave, pero teniendo en cuenta que la final de la Champions es en 13 días, parece más que lógico que se encendiesen las alarmas en París.

El 'mosquito' pidió el cambio en el minuto 27 por molestias en su pierna izquierda y se marchó directamente al túnel de vestuarios. Las primeras exploraciones hablan de una distensión muscular, nada por lo que preocuparse. De hecho, Luis Enrique se mostró muy tranquilo al respecto: "Creo que solo es fatiga. Tendremos que esperar hasta mañana para saberlo con certeza".

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El comunicado médico del PSG

Así lo confirmó el club este lunes por la tarde: "Fue sustituido anoche por precaución debido a una distensión muscular en la pantorrilla derecha, permanecerá bajo tratamiento durante los próximos días". De este modo, el Mundial con Francia no peligra para él.