Leo Messi, los vídeos de TikTok hechos con IA y la anécdota del Feliz Año Nuevo chino: "Le dije al Barça que no hablaría en chino"

Leo Messi ha sorprendido al mundo con su faceta más cercana y divertida. En una distendida entrevista en Luzu TV, el genio del fútbol ha hablado de varios temas interesantes sobre su vida personal y deportiva. No obstante, uno de los que mejor acogida ha tenido tiene que ver con las redes sociales.

Desde hace unos meses, el argentino es protagonista en muchas de ellas, como TikTok, Twitter o Instagram, de manera completamente indirecta. Miles de fans usan la inteligencia artificial para generar imágenes o vídeos en los que Messi desarrolla alguna actividad totalmente distinta al fútbol. Recreaciones que el propio jugador ha visto y que comentó en la citada entrevista.

“Sí, miro mucho TikTok. Me aparece de todo. Paso mucho tiempo, la verdad”, reconoce el argentino entre risas. El entrevistador le pregunta si es consciente de que ahora están muy de moda vídeos suyos hechos con IA, a lo que asiente y añade: “Hay vídeos en los que me agarra la policía, ¿no? También con el hielo en la puerta. Ahora hay cada cosa…”, todo con un tono distendido.

Aprovechando esa temática, le preguntaron por un vídeo completamente real que Messi protagonizó junto a Suárez, Neymar y otros jugadores del Barça hace ya ocho años, en 2016, felicitando el Año Nuevo chino, conocido también como el Festival de la Primavera.

André Gomes y Paco Alcácer abren el vídeo con frases poéticas y buenos deseos que se colocan alrededor de una puerta durante el Año Nuevo chino: los chun lian, escritos con buena caligrafía, tienen caracteres relacionados con la abundancia, la felicidad y la prosperidad… Después, Suárez, Neymar y Messi lanzan la felicitación. Todos se animaron con el chino, excepto Leo.

“Justamente eso lo estaba hablando con el club. Yo les dije: ‘En chino no lo voy a hacer; si queréis, lo hago en español’, y me dijeron: ‘Bueno, hazlo en español’. Incluso lo que vos decís, en inglés tampoco me gusta hablar… Es pudor. Me siento raro, no me gusta y prefiero hacerlo todo en español. En inglés creo que puedo hablar y me puedo hacer entender, comunicar, pero sí, es pudor”, desveló sobre aquella acción publicitaria y su manejo del inglés.