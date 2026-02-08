FÚTBOL INTERNACIONAL
Leo Messi se sale frente al Barcelona: gol y asistencia con vistas al Mundial
El delantero argentino de Inter Miami anotó un auténtico golazo, demostrando que no ha perdido la magia y que arranca como un tiro el año mundialista
La gira sudamericana del Inter Miami ha llegado a su fin. El conjunto de Lionel Messi sigue con su puesta a punto de cara al debut oficial en la temporada 2026; el vigente campeón de la MLS se estrenará el próximo sábado 21 de febrero frente a Los Ángeles FC en el inicio de la defensa del título de Estados Unidos.
El cuadro norteamericano disputó ayer en tierras ecuatorianas el penúltimo amistoso de la pretemporada, un duelo frente al Barcelona SC con el que puso fin a su periplo por Sudamérica antes de enfrentarse a Independiente del Valle en Puerto Rico el próximo sábado.
La gira la cerró con un empate en el que volvió a brillar, cómo no, Leo Messi, haciendo frente al alto ritmo del encuentro, al poderío físico del rival y a las altas temperaturas. El astro argentino solo disputó 58 minutos, pero bastaron para demostrar que, un año más, volverá a liderar a Inter Miami (y a Argentina) a sus 38 años.
Golazo para enmarcar
Messi desequilibró la balanza a la media hora de juego y, tras el empate de Rojas, asistió a Berterame en el añadido de la primera mitad para volver a poner en ventaja a su equipo frente a los 55.000 espectadores presentes en el Estadio Monumental de Guayaquil, donde se celebraba prácticamente cada detalle del argentino.
El 0-1 del ex del FC Barcelona fue un auténtico golazo. Tras probarlo minutos antes con una falta directa que buscaba la escuadra, Leo recibió el cuero en el centro del campo, condujo hasta la frontal, recortó a su par con un movimiento de tobillo, se deshizo de otro defensor con otro amago y se sacó un zurdazo marca de la casa. Y posteriormente, asistió a Berterame con un cambio de juego perfecto que su compatriota definió al palo corto.
El Mundial en el horizonte
Un gol y una asistencia con los que Leo demuestra que no ha perdido la magia y que sigue en plena forma física a sus 38 años y en plena pretemporada, pese a que Inter Miami terminara siendo empatado en los últimos minutos del encuentro con un tanto del ex del Tenerife Tomás Martínez (2-2), en el tercer amistoso de los norteamericanos tras la victoria frente a Atlético Nacional (1-2) y la derrota contra Alianza Lima (3-0).
El objetivo de Messi, que fue sustituido por Luis Suárez a los 58 minutos, sigue siendo el de conquistar todos los títulos posibles con Inter Miami mientras ultima su preparación de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA que se disputa en verano en Estados Unidos, México y Canadá. De momento, por lo que demuestra, volverá a ser indudablemente el líder de Argentina en la cita mundialista.
- Barcelona - Mallorca: resumen, resultado y goles del partido de LaLiga
- Ivan Ljubicic, exentrenador de Federer, sobre Alcaraz: “Hoy es mentalmente más fácil ganar siete Grand Slams”
- ¡Suspendido el Rayo-Real Oviedo por el estado del campo de Vallecas!
- ¡Bombazo! El Barça abandona la Superliga
- Flick, con un once muy reconocible ante el Mallorca
- Cambios en la lista del FC Barcelona para la Champions: Cancelo, Ter Stegen, Dro...
- Nadie vale más en América: negocio redondo con Vitor Roque
- Minguella habla claro sobre los problemas del Spotify Camp Nou: 'De esto no habla nadie