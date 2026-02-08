Leo Messi se sale frente al Barcelona: gol y asistencia con vistas al Mundial

La gira sudamericana del Inter Miami ha llegado a su fin. El conjunto de Lionel Messi sigue con su puesta a punto de cara al debut oficial en la temporada 2026; el vigente campeón de la MLS se estrenará el próximo sábado 21 de febrero frente a Los Ángeles FC en el inicio de la defensa del título de Estados Unidos.

El cuadro norteamericano disputó ayer en tierras ecuatorianas el penúltimo amistoso de la pretemporada, un duelo frente al Barcelona SC con el que puso fin a su periplo por Sudamérica antes de enfrentarse a Independiente del Valle en Puerto Rico el próximo sábado.

Leo Messi celebra su gol ante Barcelona / MLS

La gira la cerró con un empate en el que volvió a brillar, cómo no, Leo Messi, haciendo frente al alto ritmo del encuentro, al poderío físico del rival y a las altas temperaturas. El astro argentino solo disputó 58 minutos, pero bastaron para demostrar que, un año más, volverá a liderar a Inter Miami (y a Argentina) a sus 38 años.

Golazo para enmarcar

Messi desequilibró la balanza a la media hora de juego y, tras el empate de Rojas, asistió a Berterame en el añadido de la primera mitad para volver a poner en ventaja a su equipo frente a los 55.000 espectadores presentes en el Estadio Monumental de Guayaquil, donde se celebraba prácticamente cada detalle del argentino.

El 0-1 del ex del FC Barcelona fue un auténtico golazo. Tras probarlo minutos antes con una falta directa que buscaba la escuadra, Leo recibió el cuero en el centro del campo, condujo hasta la frontal, recortó a su par con un movimiento de tobillo, se deshizo de otro defensor con otro amago y se sacó un zurdazo marca de la casa. Y posteriormente, asistió a Berterame con un cambio de juego perfecto que su compatriota definió al palo corto.

El Mundial en el horizonte

Un gol y una asistencia con los que Leo demuestra que no ha perdido la magia y que sigue en plena forma física a sus 38 años y en plena pretemporada, pese a que Inter Miami terminara siendo empatado en los últimos minutos del encuentro con un tanto del ex del Tenerife Tomás Martínez (2-2), en el tercer amistoso de los norteamericanos tras la victoria frente a Atlético Nacional (1-2) y la derrota contra Alianza Lima (3-0).

Noticias relacionadas

El objetivo de Messi, que fue sustituido por Luis Suárez a los 58 minutos, sigue siendo el de conquistar todos los títulos posibles con Inter Miami mientras ultima su preparación de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA que se disputa en verano en Estados Unidos, México y Canadá. De momento, por lo que demuestra, volverá a ser indudablemente el líder de Argentina en la cita mundialista.