Leo Messi, MVP de la MLS por segunda temporada consecutiva

Leo Messi sigue agrandando su palmarés a nivel individual. El astro argentino fue nombrado este martes MVP de la MLS por segundo año consecutivo, en una temporada en la que el Inter Miami se proclamó campeón de la Major League Soccer por primera vez en su historia.

Más allá de lo logrado con su club, Messi fue el máximo goleador de la competición con 29 goles anotados en 28 partidos -lo que le valió el botín de oro-, además de ofrecer 19 asistencias, participando en un total de 48 goles del Inter Miami. Y todo ello contando únicamente la fase regular, pues anotó otros seis tantos y dio otros siete pases de gol en el play-off por el título.

El argentino fue elegido con el 70,43 % de los votos, seguido de muy lejos por el danés Anders Dreyer (11,15 %), del San Diego, y el francés Denis Bouanga (7,27 %), de Los Angeles FC. En cuanto al reparto de la votación, Messi se llevó el 55,17% de los votos de los jugadores, el 73,08% de los clubes y el 83,05% de los medios de comunicación.

Doblete histórico

No es la primera vez que Leo cosecha el galardón a jugador más valioso de la temporada, pues el exjugador del Barça ya lo había logrado la pasada campaña, convirtiéndose así en el primer jugador de la historia en ser elegido MVP de la MLS en dos temporadas consecutivas.

Leo Messi recibe el MVP / AP

Durante la temporada, Messi ya había conquistado tres premios a mejor jugador del mes de la MSL y otros seis galardones a mejor jugador de la jornada de la competición estadounidense. "Se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga en ganar seis premios de Jugador de la Jornada en una temporada consecutiva y solo el tercero en llevarse tres premios al Jugador del Mes en la misma temporada, uniéndose a Carlos Vela en 2019 y Chris Wondolowski en 2012", destaca la MLS en su comunicado.

"En su carrera en la MLS, Messi ha tenido dos Premios Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la MLS, dos selecciones para el Equipo Ideal de la MLS, dos selecciones para el MLS All-Star, un Botín de Oro de la MLS presentada por Audi, 12 premios al Jugador de la Jornada de la MLS y cinco al Jugador del Mes de la MLS", concluye el texto.