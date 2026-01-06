Leo Messi muestra su cara más personal: "Soy más raro que la mierda"

Si a Leo Messi le queda algo por hacer en el mundo del fútbol, debe ser intentar levantar un segundo Mundial este verano con Argentina. Para los más nostálgicos, disfrutar de un último ‘baile’ en el Spotify Camp Nou, claro está, vestido de corto. Especialmente tras su secreta y emotiva visita nocturna al estadio del Barça, a su casa, hace ya casi dos meses.

El argentino, ganador de 48 títulos colectivos en su inigualable carrera y ocho Balones de Oro, entre muchísimos otros galardones, ha hablado de muchas cosas durante todos estos años. Sin embargo, en una entrevista con Luzu TV, el astro argentino muestra al público su cara más personal, hablando de su día a día, las cosas que le molestan, algunos proyectos, como la Messi Cup, o anécdotas con celebridades.

Sobre la Messi Cup, explicó que “fue idea mía, la empezamos con la gente que trabaja en el Inter Miami. Era hacer algo para los chicos, de poder hacer algo competitivo. La intención es que quede marcada para todos los clubes. Hicimos una prueba con pocos clubes primero”.

Ahora no hago terapia. En su momento hice. Soy mucho de comerme las cosas yo Leo Messi — Jugador de Inter Miami

El actual jugador del Inter Miami también habló de la importancia de la familia, el manejo de la rutina y sus manías. “Ahora no hago terapia. En su momento hice terapia. Soy mucho de comerme las cosas yo, de guardarme los problemas solo. Cambié mucho. En lo deportivo, hablo mucho con mi papá. En ese sentido, fue siempre mi viejo”, señaló.

“La verdad es que yo soy más raro que la mierda. Me gusta estar solo, disfruto estar solo. Con el quilombo de la casa, con los tres chicos corriendo por allí, me termina saturando y me gusta mi momento. Creo que Antonella puede decir más cosas que yo, pero mi estado de ánimo depende de boludeces: si me cambian algo de lugar o me cambian lo que tenía que hacer… Soy muy estructurado. Si tengo el día organizado de una manera y pasa algo que no estaba organizado ya…”, añadió.

También recordó su etapa en el Barcelona, donde mostró un nivel inédito en el deporte rey, pero que no lograba transportar con tanta excelencia a la selección, algo que le costó muchas críticas: “En Barcelona me iba espectacular. Pero iba a la Argentina y era un bicho raro. Me puteaban, me iba mal, no se nos daban los resultados. Los que más sufrían eran mi familia, porque eran los que se quedaban en Argentina. Se comían los programas, las críticas y muchas cosas de las que yo no me enteraba porque no las veía. Pero ellos eran conscientes de todo, sufrían un montón. A mí, el día a día me hacía pensar en lo siguiente”, reconoció.

El Leo más bailarín

Incluso comentó su faceta más bailarina, a través del video del ‘trencito’ que se hizo viral en redes sociales cuando Inter Miami ganó la MLS: “Lo vi, lo vi (entre risas). No me gusta el trencito, no era el primero, habíamos hecho quinientos trencitos. Para bailar, tengo que estar un poquito escabiado. Me gusta el vino. Si no, con gaseosa para que pegue rápido (entre risas)”.

Finalmente, preguntado por su aparición en canciones de artistas tan reconocidos como Bad Bunny, dijo que “he hablado con Bad Bunny. No me avisa cuando me incluye en sus canciones. Grabé comerciales (anuncios) con él. Es un fenómeno”.