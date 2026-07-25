Leo Messi, invitado de lujo en el partido del club de su familia, Leones de Rosario

Leo Messi reapareció públicamente por primera vez desde la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial. El capitán de la Albiceleste asistió al encuentro entre Leones de Rosario y Central Córdoba para apoyar al club vinculado a su familia.

A diferencia del resto de la selección argentina, que regresó a Ezeiza hace unos días tras disputar la final en Nueva York/Nueva Jersey, el capitán de la Albiceleste no viajó con la expedición. Con una capucha y resguardado bajo la cubierta de la tribuna, siguió el partido.

Mate en mano, el rosarino llegó al estadio acompañado de su hijo Mateo. Horas antes había aterrizado en su ciudad natal a bordo de un jet privado procedente de Miami, donde había permanecido junto a su compañero en el Inter Miami y en la selección argentina, Rodrigo De Paul. A su llegada a Rosario fue recibido por numerosos aficionados que se congregaron en las inmediaciones de su domicilio.

Más tarde disfrutó del partido de Leones de Rosario, entidad fundada por su familia y presidida actualmente por su hermano, Matías Horacio Messi. El club, creado en enero de 2015, consiguió a comienzos de este año la afiliación directa a la AFA, lo que le permitió debutar en la Primera C sin tener que recorrer las categorías de ascenso reservadas para las instituciones con afiliación indirecta.

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En lo deportivo, la jornada no terminó con buenas noticias para Messi. Leones de Rosario cayó por 2-0 ante Central Córdoba.