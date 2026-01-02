Leo Messi inicia el año 'en su salsa', con un mensaje de esperanza y el Mundial a la vista

Leo Messi ya ha regresado de su travesía por la India. El astro argentino, que terminó la temporada con el Inter de Miami tras conquistar el título liguero, ha reposado estos días junto a su familia en su casa de Miami. Leo ha terminado un año muy especial, en el que volvió a a ocupar el centro del escenario desde múltiples frentes.

El argentino conquistó su primer título de la MLS, siendo la clave de un proyecto que va más allá de lo deportivo. Renovó hasta 2028 y, además, lo hizo con sus amigos del Barça, Jordi Alba, Busquets, Suárez... los dos primeros, en su última temporada como jugadores.

2026, un año prometedor

Además, fue protagonista de un año cargado de simbolismo con la Selección Argentina y conectó nuevamente con su pasado, en una emotiva visita al Camp Nou. A sus 38 años, afronta una nueva temporada, que tiene un mes marcado en rojo en el calendario: el Mundial.

Leo defenderá el título en Estados Unidos, Canadá y México, para seguir agrandando su leyenda, tras la Copa del Mundo conquistada en 2022 en Qatar.

Alejado de los focos con la familia

Pero, Leo no podía haber empezado el año de otra forma que no fuese con un balón. Antonela Rocuzzo, su mujer, publicó una 'storie' del 10 jugando con el balón en el jardín. Descalzo, sin camiseta y disfrutando del gran día que hace en Miami, y con la familia en su lado, un Messi natural.

Además, publicó un mensaje para sus seguidores. "¡FELIZ 2026! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos", escribió. El texto iba acompañado de una imagen donde se ven a Thiago, Mateo y Ciro junto a sus padres, transmitió un clima de tranquilidad y unión, valores que el rosarino suele destacar fuera del campo de juego.