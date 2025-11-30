Leo Messi hace historia: récord de asistencias, nuevo trofeo y otra final

Leo Messi vuelve a hacer historia. El astro argentino luchará por el título de la MLS después de superar al New York City en un partido para el recuerdo del Inter Miami. Aunque no fue autor de ningún tanto en la 'manita' lograda por los suyos, el '10' demostró otra vez la inmensa calidad que atesora a pesar del paso del tiempo.

A sus 38 años, Messi evidencia que continúa siendo uno de los jugadores más determinantes del planeta futbolístico. El argentino se llevó todos los golpes de los futbolistas del New York City, incapaces de frenarlo sin cometer falta. Fue capaz de liderar el juego de las Garzas, siendo la batuta del equipo, y además sumó una nueva participación de gol con una excelente asistencia para Silvetti.

Messi celebra el tanto de Silvetti contra el NYC / Giorgio Viera

Con este regalo en forma de asistencia, Leo Messi se convirtió en el máximo asistente de la historia con 405 pases de gol. Sin lugar a dudas, una de las grandes especialidades del delantero argentino, que esta temporada lidera los registros de goles y asistencias con 39 participaciones (contabilizando club y selección). Datos tremendos.

Además, si contamos este título de la Conferencia Este, Messi ya ha alcanzado los 47 trofeos a lo largo de su carrera. 35 con la camiseta del Barça, 6 con su selección, 3 con el Paris Saint-Germain y 3 con el Inter Miami. Pero está claro que ahora el objetivo del atacante celeste es levantar el título de la MLS para sumar una nueva alegría a su palmarés.

El último baile de Busquets y Jordi Alba

Esta contundente victoria del Inter Miami también supone alargar un partido más la carrera de Sergio Busquets y Jordi Alba. Ambos jugadores ya anunciaron que se retirarán al final de la temporada, y tan solo tienen por delante la gran final de la MLS. Ganar el campeonato liguero sería una manera excelente de decir adiós al fútbol.