Leo Messi, el gran damnificado por la suspensión de la Finalissima

La Finalissima, el torneo que enfrenta al campeón de Europa y al campeón de la Copa América, no se disputará este año: lo confirmó la UEFA, que de manera muy sutil situó a Argentina como 'culpable' de que el partido no pueda disputarse en la fecha prevista. Inicialmente, la Finalissima entre Argentina estaba prevista para el 27 de marzo en Doha, la capital de Qatar, pero el conflicto bélico obligó inicialmente a cambiar la sede, y en último término, a cancelar la cita.

"No ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa. Tras intensas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Catar, se ha anunciado hoy que, debido a la actual situación política en la región, la Finalissima entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, no podrá disputarse, como se esperaba, en Catar el 27 de marzo", confirmó la UEFA.

Messi, posando para el calendario de Unicef con un joven Lamine / Joan Monfort

También la Federación Española de Fútbol apuntó en esa línea. "Desde el primer minuto, la Federación ha manifestado su absoluto interés en que este partido se mantenga, al considerar que da prestigio y reputación internacional en una ventana esencial en un año de Mundial. Y, además, ha trabajado intensamente para ello", aseguró la RFEF en un comunicado.

Así las cosas, la Finalissima tendrá que esperar. Tendrá que esperar también el gran duelo individual de ese partido, el que iba a enfrentar a Messi y a Lamine Yamal, el mejor jugador de la historia del Barça con el futbolista que lidera la plantilla actual y que porta el dorsal '10'.

La situación de la suspensión de la Finalissima apunta a que Argentina no estaba demasiado dispuesta a jugar el partido, sobre todo después de saberse que no podría jugarse en Doha y que por lo tanto, el factor económico perdía peso.

Sin embargo, la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) contestó al comunicado de la UEFA asegurando que por su parte, no hubo objeciones.

Leo Messi y Rodrigo de Paul, celebrando un gol ante DC United / @InterMiamiCF

"Una vez descartada la posibilidad de jugar en Catar, ambas confederaciones -así como las federaciones de Argentina y España- se abocaron a la búsqueda de una solución para satisfacción de todas las partes. En este marco, salta a la vista que el planteamiento de realizar un único partido en Madrid faltaría al principio de equidad deportiva por no tratarse de una sede neutral. En esta situación, el sábado 14 de marzo llegó a la AFA la propuesta de realizar el partido en una sede neutral, Italia, el 27 de marzo. Argentina aceptó la idea sin objeciones, salvo la fecha, sugiriendo el día 31 de marzo", reza el escrito de la AFA.

En medio de este cruce de acusaciones, un jugador se ha visto más perjudicado que otros, si cabe: es Leo Messi, ex futbolista del Barça y capitán de Argentina, campeón del mundo en Qatar 2022 y dueño de un palmarés absolutamente asombroso.

Si había un jugador de Argentina especialmente interesado y motivado en jugar la Finalissima, era Messi: no solo por lo que suponía de reto deportivo, ante una España que llegará al Mundial como candidata al título, sino por reencontrarse con muchos de sus ex compañeros en el Barça.

Un palmarés incomparable

También existía otro motivo que llevaba a Messi a preparar ese partido con especial interés: ya cerca del Mundial, en el que intentará revalidar el éxito de 2022. Con 47 títulos oficiales en su palmarés, Messi tenía especial ilusión en sumar otro más; un título que ya había ganado en 2022, ante Italia.

Leo Messi suma 47 títulos oficiales en su carrera, contando clubes y selección. Ganó un total de 35 con el Barça, tres con el Paris Saint-Germain y tres con su equipo actual, el Inter de Miami.

Con la selección ha ganado seis títulos: un Mundial 2022, dos Copas América, la Finalissima, el Mundial sub-20 y el oro olímpico en 2008.