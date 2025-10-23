MLS
Leo Messi, finalista para el MVP de la MLS
El argentino, recién renovado con Inter Miami, compite por el galardón con Denis Bouanga (Los Ángeles FC), Anders Dreyer (San Diego), Evander (Cincinnati) y Sam Surridge (Nashville)
EFE
Leo Messi figura en la lista de finalistas para el premio MVP de la MLS difundida este jueves por la liga estadounidense, poco después de que el Inter Miami anunciara la renovación de contrato del astro argentino.
Messi es el gran favorito para el MVP, al que también optan el gabonés Denis Bouanga (Los Ángeles FC), el danés Anders Dreyer (San Diego), el brasileño Evander (Cincinnati) y el británico Sam Surridge (Nashville).
Messi fue máximo artillero de la temporada regular con 29 goles, a los que agregó 19 asistencias.
Bouanga metió 24 goles, al igual que Surridge. Dreyer firmó 19 goles y 19 asistencias, mientras que Evander marcó 18 goles y repartió 15 asistencias.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La advertencia del Mónaco a Ansu Fati
- Flick, sancionado y el Barça presenta recurso a Apelación
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Juventus
- La frustración de Julián Álvarez le acerca al Barça
- Real Madrid - Juventus, Champions League en directo: resultado y última hora, en vivo
- Nico Williams avisa al Athletic: 'Volveré
- ¡Alarma De Jong!
- La carta secreta de Flick para el Bernabéu