Leo Messi, finalista para el MVP de la MLS

El argentino, recién renovado con Inter Miami, compite por el galardón con Denis Bouanga (Los Ángeles FC), Anders Dreyer (San Diego), Evander (Cincinnati) y Sam Surridge (Nashville)

Leo Messi celebra un gol ante Atlanta United

Leo Messi celebra un gol ante Atlanta United / @InterMiamiCF

EFE

Leo Messi figura en la lista de finalistas para el premio MVP de la MLS difundida este jueves por la liga estadounidense, poco después de que el Inter Miami anunciara la renovación de contrato del astro argentino.

Messi es el gran favorito para el MVP, al que también optan el gabonés Denis Bouanga (Los Ángeles FC), el danés Anders Dreyer (San Diego), el brasileño Evander (Cincinnati) y el británico Sam Surridge (Nashville).

Messi fue máximo artillero de la temporada regular con 29 goles, a los que agregó 19 asistencias.

Bouanga metió 24 goles, al igual que Surridge. Dreyer firmó 19 goles y 19 asistencias, mientras que Evander marcó 18 goles y repartió 15 asistencias.

