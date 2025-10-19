Leo Messi "es un escándalo"

Se terminan los adjetivos para describir a Leo Messi, y es por eso que algunos ya usan canciones. ¿Se acuerdan de la famosa 'Escándalo' del español Raphael? Ya ha llegado incluso a la MLS, y es que Leo genera tanta admiración que, con un nuevo 'hat trick' en el 'Decision Day' del 'soccer' norteamericano ante Nashville SC, se ha coronado 'Golden Boot' (Bota de Oro) de la Major League Soccer 2025, con 29 goles en 28 partidos. Es la primera vez que consigue el trofeo 'pichichi' desde la temporada 2020-2021, cuando lo ganó con el Barça.

De nuevo, su equipo, Inter Miami, estará en los 'playoffs' de la Major, el único título doméstico que le queda por ganar a Leo en Estados Unidos. Esta temporada, 'Las Garzas' jugarán la ronda del 'KO' tras acabar el torneo regular en la tercera plaza de la Conferencia Este y los amarinegros (sextos) serán, precisamente, el primer rival de los de rosa en los 'playoffs', que se disputa al mejor de tres partidos.

Además de sus tantos, Leo ha tenido 48 contribuciones de gol en estos partidos, y 19 asistencias. Ante Nashville en el últmo partido de la temporada, Leo dejó una asistencia y también abrió el marcador con un golazo dejando atrás hasta tres defensores que solo pudieron mirar de primera mano como su 'rosca' con la izquierda se colaba en la red de Joe Willis. El segundo, de penalti, fue solo el precursor del mejor tanto de la noche y el que sentenciaba el encuentro. Desde la derecha, Messi agarró el balón y lo cruzó desde la esquina del área lejos del alcance del portero. Un gol que ya hemos visto en varias ocasiones, tanto vestido del FC Barcelona como del Paris Saint-Germain.

Leo Messi, ganador de la Bota de Oro de la MLS 2025 / @InterMiamiCF

"Es el mejor jugador que haya jugado este deporte"

Su propio entrenador y excompañero, Javier Mascherano, repitió esa frase que tanto hemos escuchado: el '10' es el mejor del mundo.

"¿Qué voy a decir de Leo? La realidad es que hoy ha estado excepcional, como normalmente lo suele estar. Claramente creo que, si alguien tenía alguna duda de lo que había sido su temporada regular, la realidad es que ha despejado cualquier duda", afirmó tras la victoria en el GEODIS Park.

"Estoy afortunado, porque disfruto de Leo de cerca. A veces la gente lo ve por televisión, yo estoy más cerca. Leo es el mejor jugador que haya jugado este deporte. Sigue demostrándolo y estoy muy satisfecho con él. Hoy estuvo fantástico", insistía.

Unos números que le acercan a ganar, de nuevo, el premio al mejor jugador de la temporada de la MLS, votación en la que SPORT forma parte como medio especializado. "Seguramente le otorgarán el MVP por todo lo que ha demostrado. Contento por él, porque nuevamente nos ha ayudado a ganar el partido, así que feliz", dijo Mascherano.