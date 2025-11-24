Leo Messi se despide del hombre que lo llevó a la selección: "Fuiste la persona que me abrió el camino"

Este lunes, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) ha comunicado que Omar Souto, dirigente de las selecciones argentinas y miembro especial para coordinar la logística de las distintas categorías de la selección, ha fallecido a los 73 años. “Simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste y por ser un verdadero ejemplo a seguir” decía AFA en su cuenta de X.

Omar Souto era una persona especial en la AFA. Fue una figura clave para que la Asociación del Fútbol Argentino pusiera 'el foco' en Messi cuando apenas era un niño. Tras la muerte del responsable de las Selecciones Nacionales, el capitán argentino también se despidió de Souto a través de Instagram, con un emotivo homenaje. “Siempre estuviste ahí y fuiste quien abrió la puerta para que la AFA se fijara en mí. Una persona enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos la suerte de estar en el equipo nacional. Tu legado queda grabado para siempre. No te vamos a olvidar jamás, Omar. Que descanses en paz”, escribió el rosarino. Messi compartió unas palabras dedicadas a quien consideró fundamental en sus primeros pasos con la Albiceleste.

El primer contacto con Messi

Messi acompañó el texto con una imagen junto a Souto en la Finalissima, recordando el vínculo cercano que ambos mantenían. Para muchos, fue una relación construida desde la confianza y el apoyo mútuo en momentos cruciales de la carrera del '10'. El rol de Souto cobró especial relevancia cuando, años atrás, tras el aviso de Hugo Tocalli a Julio Grondona sobre un joven “fenómeno” que brillaba en España, la AFA decidió actuar rápido para asegurarse a Messi. Fue entonces cuando Souto tuvo la misión de contactar a la familia de Leo, que ya empezaba a deslumbrar en La Masia.

El propio Souto contó aquella anécdota en el libro Messi, el genio completo, de Ariel Senosiain. Relató cómo, tras salir del predio de Ezeiza, fue a un locutorio, buscó en una guía de Rosario todos los números de los Messi y comenzó a llamar hasta dar con un familiar. Empezó con la abuela, luego el tío, y finalmente llegó al padre de Lionel. Y, en ese primer contacto, incluso se equivocó de nombre, creyendo que “Leo” era el diminutivo de “Leonardo”. Esas llamadas terminaron marcando para siempre la historia del fútbol argentino. Fue gracias a ese gesto que Messi acabó vistiendo la camiseta celeste y blanca desde muy joven, blindándolo para competir con Argentina.

Un debut de hace 20 años

Messi debutó oficialmente con la Selección Argentina Mayor el 17 de agosto de 2005, cuando tenía apenas 18 años. El partido fue un amistoso frente a Hungría, disputado en Budapest, que terminó convirtiéndose en uno de los debuts más recordados de la historia del fútbol argentino. Messi entró en el segundo tiempo para reemplazar a Lisandro López y, aunque su participación duró muy pocos minutos, ese instante marcó el comienzo de una nueva era para la Albiceleste.

Poco después de entrar al campo, Messi intentó avanzar por la banda derecha, pero el defensor Vilmos Vanczák lo tomó del brazo. En su intento por zafarse, el juez interpretó que Messi había golpeado al rival con el brazo, algo muy discutido, y decidió mostrarle la tarjeta roja directa. Así, su estreno con la mayor terminó de forma abrupta, en menos de un minuto, pero aun así dejó claro que una promesa enorme acababa de llegar al seleccionado.

A pesar de ese arranque inesperado, Messi volvió a ser convocado y rápidamente se ganó un lugar estable en el equipo. Ese breve debut, aunque incómodo y polémico, se transformó en la primera página de una historia que lo llevaría a convertirse en el máximo goleador, el jugador con más partidos y el capitán campeón del mundo en 2022. Todo gracias a Souto, que descanse en paz.