Leo Messi y el culmen 'imposible' a la mejor obra futbolística de la historia

Queda menos de un mes para que termine el 2025. Eso significa que Leo Messi ya tiene 38 años, y bien asentados. El tiempo no perdona a nadie, tampoco al argentino, que ya no tiene esa explosividad imparable que mostraba en Barcelona. Qué tiempos. Sin embargo, el '10' del Inter de Miami sigue desequilibrando partidos, marcando goles, llenando estadios y decidiendo títulos. En definitiva, por momentos sigue recordando al futbolista que conquistó ocho veces el Balón de Oro siendo claramente superior al resto.

Messi levanta un nuevo título / EFE

El '10' lo ha ganado absolutamente todo, incluso el Mundial, el título que muchos usaban para colocarlo un escalón por debajo de las máximas leyendas del deporte rey. Pese a ello, mantiene un hambre de trofeos insaciable. La última demostración es la MLS que ha levantado con el Inter Miami, la primera de la historia del club, siendo determinante en todas las eliminatorias: 8 goles y 4 asistencias en los cuatro duelos contra Nashville; un gol y un triplete de asistencias ante Cincinnati; otra asistencia frente a New York City y un doblete de asistencias en la final contra Vancouver Whitecaps.

48 títulos

Con la MLS, ya son 48 títulos en su carrera. Una cifra inalcanzable para el resto de mortales, como las que ha firmado este 2025 en la competición: 63 contribuciones de gol, récord de la liga, superando las 52 que registró Carlos Vela en 2019. El argentino sigue rompiendo récords a los 38 años.

Inter Miami celebra el primer gol ante Vancouver Whitecaps en la final de la MLS / AP

Más cifras que demuestran que continúa siendo totalmente decisivo son las siguientes: con las dos asistencias ante Vancouver Whitecaps, suma 52 contribuciones de gol (37 goles y 16 asistencias) en 51 finales; a día de hoy, con 74 goles y asistencias en 2025, supera a Mbappé (72) o Kane (66), que podrían adelantarlo en poco tiempo; o, desde que llegó al Inter Miami, registra 77 goles y 43 asistencias en 88 partidos, además de cuatro títulos. Los que decían que Messi se había ido a Estados Unidos a jugar con sus supuestos 'amiguitos' estaban muy equivocados.

Hay ganas de Mundial

En unos meses llega el Mundial; antes, la Finalissima, si finalmente se disputa. Messi ha presentado argumentos para participar en ambos torneos y ser determinante. ¿Y qué pasaría si decide liderar a la albiceleste en alguno de ellos? ¿Especialmente en el Mundial? Después del Mundial de Catar 2022, el tercero conquistado por Argentina, con un Messi estelar, el '10' disputará su último gran torneo internacional este verano.

Leo Messi, en 2022 en Qatar / EFE

Jugando en la MLS, aunque haga exhibiciones como la de este tramo final, es complicado que opte a un noveno Balón de Oro, por no decir que es prácticamente imposible. Pero… ¿y si gana el Mundial, siendo igual de importante que en el camino que recorrió el combinado de Scaloni hasta Lusail hace cuatro años? Sin duda, sería el culmen “imposible” de la que para muchos ya es la mejor obra futbolística de la historia.

Muchas suposiciones y una única certeza: sus números, aunque alejado de las grandes ligas, son dignos de los mejores futbolistas del planeta y han permitido al Inter Miami hacer historia. Sin duda, un noveno Balón de Oro no sería tan descabellado como parece.