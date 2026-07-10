Leo Messi, convocado en el que podría ser su primer 'All-Stars' de la MLS

Si bien Leo Messi está, con toda seguridad, centrado plenamente en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, competición que, en caso de ganar, podría proclamar a la Selección de Argentina bicampeona del mundo tras el título en Qatar, ya conoce un compromiso importante una vez termine su participación en el torneo.

El astro argentino ha sido convocado para el tradicional encuentro entre el 'All-Stars' de la Major League Soccer y el de la Liga MX, o lo que es lo mismo, el partido entre los mejores jugadores de la liga de Estados Unidos y los mejores de la mexicana. El choque se disputará el jueves 30 de julio en el Bank of America Stadium a las 2:00 a.m., teniendo en cuenta el horario de España.

Una relación complicada entre Messi y el 'All-Stars'

Por sorprendente que pueda parecer, esta apunta a convertirse en la primera participación de Leo Messi en el 'All-Stars' de la MLS, aun cuando su fichaje por Inter Miami se llevó a cabo hace ya tres años. Los motivos de sus ausencias no pasan, evidentemente, por no ser considerado la gran estrella de la Major League Soccer y no ser convocado, sino por motivos de diversa índole.

En la edición de 2023 no tenía opción de jugar, ya que el choque entre los mejores de Estados Unidos y México se disputó entre el anuncio de su fichaje por el conjunto de David Beckham y su debut. En 2024, su lesión de tobillo en la final de la Copa América frente a Colombia provocó que no pudiera estar disponible tampoco, mientras que en la edición del año pasado decidió junto a su club no formar parte del evento por acumulación de partidos en las últimas semanas.

Pese a que en el caso del año pasado parece poder intuirse que quizás no es el partido que más ganas tenga de jugar Leo Messi, lo cierto es que venía de disputar cinco partidos en solo 14 días, al haber quedado el calendario de Inter Miami muy apretado por su participación en el Mundial de Clubes.

Una convocatoria repleta de estrellas

Para la presente edición, Leo Messi comparte nómina con grandes estrellas internacionales, entre los que aparecen 13 jugadores con participación en la presente Copa del Mundo de la FIFA: Lionel Messi, Sebastian Berhalter, Petar Musa, Steven Moreira, Tim Ream, Matt Freese, Rodrigo De Paul y Son Heung-Min.

Además de ellos, también aparece en la lista Thomas Müller, leyenda del Bayern de Múnich que tantas veces ha logrado imponerse a los equipos del argentino, pese a que el último gran precedente entre ellos fue la final de la MLS, título que Messi alzó a la postre del juego. Ahora, por primera vez en sus carreras, el germano compartirá vestuario y equipo con el mejor jugador de todos los tiempos.