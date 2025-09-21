Leo Messi aparece por sorpresa en un evento de su bebida en Miami

La final inaugural del torneo 1v1 de Más+ by Messi tuvo lugar en Miami, Florida, lugar de actual residencia de Leo, y terminó con dos atletas increíbles recibiendo la corona nada menos que de las manos de un Messi que se personó en el evento por sorpresa, convirtiéndose así en los primeros campeones 1v1 de la historia, en categoría masculina y femenina. El campeonato, impulsado por Leo Messi y su bebida de hidratación, Más+ by Messi, reunió a los mejores talentos de base de comunidades en EE.UU., Canadá, Reino Unido e Irlanda.

El recorrido del torneo empezó el 2 de agosto en Los Ángeles y pasó por Toronto, Londres y Dublín, dando visibilidad a jóvenes que sueñan con brillar. La gran cita en Miami juntó a los mejores de los mejores para jugar bajo la mirada por sorpresa del propio Leo Messi, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos

Wynwood Marketplace se convirtió en un auténtico campo de batalla 1v1, donde solo dos podían alzarse con la corona mundial. El público disfrutó de sorteos con regalos firmados por Messi, arte en vivo y mucho más. La fiesta se completó con el apoyo de la Southern Legion 305 Band, que puso ritmo y tradición local. Y cuando Leo apareció para ver de cerca las semifinales y la final, el ambiente se volvió eléctrico.

Tras choques intensos y llenos de emoción, Messi anunció a los ganadores frente a la multitud: Evan Deasy, de 18 años, de Cork (Irlanda), y Melanie Russo, de 29, de Miami (EE.UU.). Ambos se llevaron 5.000 dólares y una espectacular corona mundial, diseñada por Joe Bazanetti, el joyero detrás de los ocho Balones de Oro de Messi.

“Es muy lindo ver y compartir esta oportunidad que pone en valor el 1v1. Es un juego súper emocionante, no podés sacar los ojos de lo que pasa. Lo disfruté muchísimo.

Al final del día, esto es lo que jugábamos cuando era chico, partidos 1v1 en la calle. Es la manera de medirte contra otro jugador. El fútbol es de once, pero siempre hay uno que marca la diferencia. Por eso me encanta ver el 1v1, porque refleja eso”, dijo Lionel Messi.

“En todo el mundo hay jugadores en las calles, cracks que por diferentes motivos nunca llegaron a ser profesionales. Lo que vimos aquí fue de gran nivel, y es especial haber creado un espacio como este torneo de Más+ by Messi 1v1 World Crown para mostrarlo”, agregó.

Melanie Russo y Evan Deasy compartieron su alegría tras conquistar la histórica primera edición.

“Ganar el primer torneo 1v1 de Más+ by Messi es un sueño cumplido. Ha sido una locura todo esto, y encima poder jugar delante de mi mamá y mi padrastro aquí en Miami… Ellos nunca me habían visto en un partido desde que era chico, y vivirlo así, frente a Messi, el más grande de todos los tiempos, es lo máximo. No podían pedir más”, contó emocionado Evan Deasy, campeón del torneo y finalista en Dublín.

“Yo amo el 1v1, es la parte del fútbol que más disfruto, así que estoy súper agradecida por esta oportunidad para darle más visibilidad. Estoy feliz, quería mostrarle a Messi lo que sé hacer y dar mi mejor versión. Nunca pensé que iba a conocerlo, y mucho menos como campeona en su primer torneo 1v1 de Más+. Ojalá esto me abra puertas en el futuro”, dijo Melanie Russo.

El estreno del torneo 1v1 World Crown de Más+ by Messi ha marcado un nuevo estándar en las competiciones de fútbol de base, dando al mundo una plataforma única para la próxima generación de talentos. ¿Quién será el próximo en llevarse la corona?