Leo Messi agranda su leyenda: ¡A un gol de los 900!

Es difícil que Leo Messi siga agrandando su leyenda después de haberlo ganado todo y convertirse en el que es, para muchos, el mejor jugador de todos los tiempos. Pero a sus 38 años, el astro argentino se encuentra a un solo paso de alcanzar una cifra que muy pocos han logrado batir en la historia del deporte rey.

El futbolista de Inter Miami sigue más enchufado que nunca en la MLS. No en vano su gran objetivo esta temporada es repetir título con el club estadounidense y, sobre todo, llegar en las mejores condiciones posibles a la que será su última Copa del Mundo.

Restan tan solo cinco meses para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero Leo sigue siendo determinante y demuestra jornada tras jornada que los años no pasan por él. Su última exhibición la protagonizó esta pasada madrugada, en la victoria de Inter Miami frente a DC United en Baltimore con goles de Rodrigo de Paul y del exazulgrana.

Leo Messi celebra su gol número 899 / EFE

899 goles en su carrera

Allí, Messi siguió ampliando sus cifras hasta alcanzar ya la friolera de los 899 goles en toda su trayectoria para quedarse a un solo paso de los 900. En una época en la que mucho se está hablando del récord que persigue Cristiano Ronaldo en busca de las 1.000 dianas (lleva 965 goles con dos años más de trayectoria), los números del argentino van por el mismo camino, teniendo en cuenta además que Leo nunca ha ejercido únicamente como goleador, sino que es un futbolista total capaz de anotar centenares de goles pero también siendo uno de los mayores asistentes de la historia.

El número 899 llegó esta madrugada, en el minuto 26 de partido, con una auténtica genialidad digna del astro argentino. Leo recibió un pase filtrado de Mateo Silvetti a la espalda de un defensor y, de primeras en el área, se sacó de la chistera una preciosa vaselina, de esas con las que tantas veces deleitó al Camp Nou. Pudo incluso alcanzar números redondos, puesto que minutos más tarde tuvo otra ocasión que se marchó rozando el poste con la que podría haber llegado a los 900. Pero deberá esperar.

Aunque ya solo con ese golazo valió la pena el viaje de los fans de DC United, que tuvieron que desplazarse de Washington a Baltimore para recibir al Inter Miami en un estadio mucho más preparado que el Audi Field (20.000 espectadores) como es el recinto de los Ravens de la NFL, feudo con capacidad para más de 70.000 espectadores.

Goles de Leo Messi FC Barcelona: 672 Argentina: 115 Inter Miami: 80 PSG: 32 TOTAL: 899 goles

Buscará Messi su gol 900 el próximo jueves, en los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup frente a Nashville. Una inmejorable oportunidad para alcanzar las 81 dianas con Inter Miami, que se sumarían a los 672 goles que anotó con el FC Barcelona, los 115 con la Selección Argentina y los 32 con el PSG.